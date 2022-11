„Ten zápas byl prakticky o ničem. Trochu mě to mrzí i kvůli divákům, kteří na něj přišli. Soupeř totiž přijel v osmi lidech a potom nám jeho hráči říkali, že i kdybychom to odložili třeba o dva týdny, nebylo by to lepší. A tak jsme to museli odehrát vlastně pouze z povinnosti," popisoval důvody na fotbalové poměry velice netradičního výsledku.

Takový zápas ale letos pro Javorník není úplně něčím novým. V průběhu letošního podzimu si totiž Slezané na své konto připsali několik vysokých výher, z nichž se ale nejvíce výsledku s Lipovou-Lázněmi blížila ta ze třetího kola, kdy smetli ze hřiště bernartické béčko poměrem 16:0.

„Je pravda, že něco podobného jsem ještě nezažil. Normálně se takový výsledek urodí maximálně jednou za sezonu, spíše ale vůbec. Ten zápas s Bernarticemi B jsem já osobně nehrál, ale v podstatě to vypadalo úplně stejně. Také tehdy přijeli v osmi. U nich je to ale bohužel tak, že když zrovna hraje jejich A-tým, tak béčko nevypadá jinak," vysvětluje.

Velká posila pro Draky! Získali bývalého kapitána Třebíče

Mladí pokuty moc neznají

A protože se šest gólů v zápase, byť tak nízké úrovně, nepodaří ani náhodou vstřelit pokaždé, nabízí se otázka na to, zda proběhlo v kabině nějaké zkasírování, jak je tomu v mnohých českých šatnách dobrým zvykem.

„Nic jsem platit nemusel. Pouze na zakončenou jsem pak donesl flašku. Mladí tento systém pokut ani moc neznají. Nechci říct, že jsem nějak starý, ale oproti některým ročníkům, které máme v kabině, vlastně jsem. Starší hráči flašky nosí, ale povinnost to není," vysvětluje.

Chtěl bych dát 35 gólů

Javorník vede tabulku bez ztráty bodu s naprosto suverénním skóre 70:7. Novák k tomuto vysokému počtu přispěl hned dvaceti přesnými zásahy a je tak, společně s Jakubem Burkušem z Bělé pod Pradědem, na prvním místě tabulky střelců.

„Osobně bych byl rád, kdybych dal okolo pětatřiceti gólů. S tím bych byl spokojený," říká sebevědomě a dodává: „Přišli k nám totiž zkušení hráči, kteří doplňují náš mladý kádr a díky tomu je to pak pro mě snazší. Můžu se vysunout do útoku a nemusím moc řešit další posty. A tak jenom dávám branky."

Šumperští siláci si burákové máslo neodnesli, přesto v halloweenské výzvě uspěli

Máme na krajské soutěže

V minulém ročníku skončil Javorník až třetí, hluboko pod vítěznými Zlatými Horami a druhou Černou Vodou. Letos to už ale je úplně jiná písnička.

„Je to tou partou, jejíž jádro se drží pohromadě už třetím rokem. Sice si myslím, že před covidem byl kádr ještě silnější, ale ten nám to pak trochu zarazil. Před rokem nám odešlo pár hráčů, a tak ta sezona byla taková slabší. Nyní to je ale na té správné cestě. Máme tým, který by v pohodě zvládal i krajské soutěže," myslí si čtyřiadvacetiletý kanonýr.

O tom, že by už letos Javorník nějakým způsobem zkolaboval a nepodařilo se mu nakonec okresní přebor vyhrát, už skoro ani nemůže být řeč. Jaká by ale měla být další klubová budoucnost?

„Naším hlavním cílem je teď vyhrát okres a jít nahoru. A když se nám podaří doplnit kádr tak kvalitně, abychom měli i na ještě vyšší soutěže, tak do toho půjdeme. Konec konců, proč ne? V první sezoně v I. B třídě bychom ale byli spokojeni se středem tabulky," nastiňuje Petr Novák.

FOTO+VIDEO: Inzultace sudího v okresu! Duel předčasně skončil, kouč hráče chápe

Nabídky mám, ale soustředím se jen na Javorník

Jak už bylo řečeno, má tento borec zatím jen 24 let, což není až tak moc. Současná střelecká forma by navíc mohla napovídat tomu, že by o něj mohly jevit zájem i týmy z vyšších soutěží, než je okresní přebor či I. B třída.

„Ambice hrát na vyšší úrovni stále mám. Já jsem se ale vrátil do Javorníku proto, abychom ho společně vrátili do I. B třídy a pokud by se nám i s ním podařilo dostat se výš, tak by to bylo super. Časem bych ale rozhodně chtěl zkusit i něco na vyšší úrovni," popisuje. „Pár nabídek teď samozřejmě mám. Zatím to ale nijak nevnímám a soustředím se pouze na Javorník," uzavírá Petr Novák.