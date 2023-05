„Vyšel nám po dlouhé době začátek zápasu, kdy jsme konečně neprohrávali, ale vedli a soupeř na to nedokázal adekvátně odpovědět. Na co jsme pak sáhli, to nám zkrátka vyšlo," pochvaloval si 36letý borec.

Ten se v zápase trefil hned pětkrát, když nejprve ve čtvrté minutě otevřel gólový účet, v jedenácté zvyšoval na 3:0, v devatenácté už na 5:0 a v závěru první půle zvyšoval na 7:0 a 8:0. Hosté z Jedlí pak sice v druhém poločase třemi brankami tento debakl lehce kosmeticky upravili, příliš rozruchu však už na hřišti nevytvořili.

„Ve všech případech jsem byl ve správnou dobu na správném místě. Kdyby tam byl někdo jiný, dá ty góly on," vypráví skromně a jal se zmíněné situace blíže popsat: „Nejdříve jsem se dostal k odraženému balonu v malém vápně a nebylo co řešit, potom jsem to haluzácky trefil hlavou a dvakrát jsem postupoval sám na gólmana."

Nejdřív práce, potom slivovička

Takovéto vítězství by si samozřejmě žádalo menší oslavu, dle Hejlových slov na to ale bohužel nezbylo moc času. „Jelikož jsme končili před šestou a já musel být na šest v práci, tak jsem to nestihl. Nějaká slivovička ale určitě padne, až se někdy sejdeme," říká civilní profesí seřizovač a brusič, jehož největším fotbalovým vzorem už od dorostu byl dle jeho vlastních slov místní borec Milan Vařák.

Díky těmto pěti přesným zásahům má navíc tento celoživotní stoper na svém střeleckém kontě už jedenáct přesných zásahů. „Abych řekl pravdu, už to ve svém věku moc nesleduji. Celý život jsem hrál v obraně a až teď jsem šel na pár zápasů dopředu. Je to sice na konec kariéry příjemné zpestření, jsem ale hlavně rád, že nejsme poslední v tabulce," konstatuje.

„V poslední době jsem udělal několik kiksů, a tak jsem trenérovi řekl, ať už si pomalu hledá někoho mladšího. A posunul jsem se dopředu," dodává a zároveň tím vysvětluje, proč na stará fotbalová kolena změnil svou roli na hřišti.

V našem věku? Zlatý střed

Jeho Hrabišín je nyní, jedno kolo před koncem základní části soutěže, na šestém místě z deseti s dvaadvaceti body, lehce záporným skóre v poměru 44:46 a jistotou, že na návrat do okresního přeboru, ze kterého po minulém ročníku spadl, to tedy i přes blížící se nadstavbu nevypadá. Žádná velká skepse ale v šatně nepanuje.

„Myslím si, že na to, co jsme v našem věku dokázali odehrát, je to takový zlatý střed. Nalijme si čistého vína. Na první místo nemáme, na to jsou tam jiní. Zároveň máme ale velkou rezervu na poslední příčky," hodnotí aktuální situaci.

A jak se dívá na blížící se nadstavbu, do které po vzoru nejvyšší české soutěže postupuje prvních šest týmů tabulky, aby si to rozdaly o konečné vítězství a postup do okresního přeboru?

„Je to novinka. Většina lidí o tom nevěděla ještě před měsícem. A úplně nevím, co na to mám říct. Na jednu stranu jsem rád, že ještě nekončíme, na tu druhou mě ale už po každém zápase všechno bolí až do čtvrtku. Je to ale asi lepší, než kdyby se třetí třídy spojovaly. A to hlavně kvůli cestování," myslí si.

Končím už pět let

Zároveň se také zamýšlí nad svým dalším pokračováním v aktivním fotbale. „Končím už posledních pět let. Vždycky se ale ta nová síla nějak najde. Můžu klidně hrát dalších deset let, ale už to prostě nebude ono," říká.

„Mým největším cílem tak je, abych se už nezranil. Přece jen se mi to vždycky vyhýbalo. Jen jednou mi nešťastnou náhodou praskla ledvina, ale jinak žádná zlomenina nebo vyražené zuby," dodal David Hejl na závěr s tím, že už nemá ani pořádně čas ani na tréninky: „Nedávno se nám narodilo třetí dítě a máme čerstvě po rekonstrukci domu. Musím tedy dát do pořádku zahradu a barák. To jsou tedy ty nejbližší priority."