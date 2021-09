„Ale to už je hodně dávno. Tenkrát mě bohužel zajímalo všechno okolo, jenom ne ty tréninky a pravidelný řád,“ dodal závěrem a trochu s nostalgickým úsměvem Ivo Lazarov.

Malý klub z městečka nedaleko polských hranic tak získal hráče zvučného jména, jenž měl v minulosti nakročeno dokonce do nejvyšší soutěže.

„Prostě se snažím být co nejvíce prospěšný pro mužstvo a naplnit očekávání, všichni na mě hodně spoléhají, pořád jsem pod tlakem,“ doplňuje s úsměvem.

„Samozřejmě všichni byli určitě rádi, ale zase nijak speciálně to nikdo neprožíval, už jsou na to zvyklí,“ říká se smíchem Ivo Lazarov.

„Nakonec mě ještě ukecali. Sice jsem si říkal, že už mám svoje odehráno, ale fotbal mě pořád baví a jsem soutěživý typ. Navíc klub se netají ambicemi na postup do I. B třídy a rád bych mu tak pomohl k posunu do vyšší soutěže,“ prozradil úvodem Deníku Ivo Lazarov.

Není to tak dávno, co válel v krajském přeboru za Velké Losiny. Poslední dva roky však nikde nehrál a dokonce chvíli uvažoval, že dá soutěžnímu fotbalu definitivně sbohem. Nyní je však zkušený harcovník Ivo Lazarov zpátky, v okresu nastupuje v barvách Starého Města pod Sněžníkem. A dává gól za gólem!

