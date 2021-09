Kanonádu odstartoval domácí celek hned ve 4. minutě a postupně přidával jeden gól za druhým. V úvodním dějství jich stihl hned třináct.

„O poločase jsme probírali, jestli utkání neukončíme, ale řekli jsme si, že z boje jsme nikdy neutekli a nevzdáme se ani tentokrát a zápas dohrajeme. Navíc jsme nechtěli dostat pokutu,“ popisoval trenér Bernartic Petr Salva.

Rezerva Bernartic měla totiž smůlu, protože se její duel kryl s utkáním áčka, takže přijela do Černé Vody s jedenácti hráči.

„Máme marodku asi šesti lidí a sešlo se nás strašně málo. Museli nastoupit tři hráči, kteří byli zranění. Navíc soupeř je kvalitní, což potvrzuje celou sezonu. Kdyby ale byli někteří zdraví, nemuselo to tak dopadnout,“ popisoval Salva.

Ve druhém poločase to bylo pro hosty ještě horší. Inkasovali dalších 19 branek.

„Všichni naši kluci chtěli dát gól, když viděli, že to je tak jednoduché, každý jich chtěl dát co nejvíc,“ prozradil předseda a vedoucí mužstva Černé Vody Daniel Nátr.

Elitní útočníci Jaroslav Lučan a Tadeáš Vala se prosadili hned šestkrát a z pokutového kopu se zapsal na listinu střelců také brankář Miroslav Maceček.

„Už jsme to jenom dohrávali a zápas vypustili, aby se nikdo nezranil, protože jsme věděli, že to nedoženeme,“ prozradil hostující trenér.

Sudí zápas ukončil v době, kdy na tabuli svítilo skóre 32:1.

„Nebylo to tak euforické, jak to vypadá. Takový výsledek je dehonestující pro soupeře a nezáživný pro fanoušky. Nebavilo to hráče ani diváky,“ sdělil Nátr.

„Je to velká porážka, která nás netěší, ale nějak ji sneseme. Je to lepší, než vůbec nepřijet. Příští týden hrajeme doma opět proti těžkému soupeři, ale věřím, že se sejdeme ve více lidech a budeme si moci vzít dva hráče z áčka, takže se pokusíme tenhle propadák napravit,“ uzavřel k zápasu Salva.

Postup? Pravděpodobně ne

Bernartice nebyly prvním soupeřem, který odnesl ofenzivní smršť Černé Vody. Lídr soutěže nasázel svým sokům během sedmi duelů 79 branek a body ztratil pouze s Vápennou, kterou zdolal až na penalty.

„Posílili jsme, ale nebylo to cílené. Vrátili se někteří naši odchovanci a je to u nás tak, že kdo chce, tak k nám přijde. Je ale důležité říct, že jsme prozatím čelili slabším týmům a teď přijdou těžké zápasy,“ řekl Nátr.

Jeho celek táhne střelecky Tadeáš Vala, jenž se pyšní třiceti nastřílenými brankami v probíhajícím ročníku.

Ani přes výtečný vstup do mistrovských utkání však v Černé Vodě na postup nemyslí. „Naše struktura není ideální, máme přestárlý tým, takže s tím nepočítáme,“ zakončil Nátr.

TJ Kameník Černá Voda - TJ Sokol Bernartice 32:1 (13:0)

Branky: 4. Mrva, 40. Mrva, 13. Písek, 18. Juřik, 38. Juřik, 22. Vala, 24. Hladký, 28. Nečesal, 29. Petrík, 31. Lučan, 35. Lučan, 42. Juřík, 44. Písek, 46. Nečesal, 73. Nečesal, 49. Juřík, 75. Petrík, 81. Petrík, 80. z pen. Maceček, 59. Škodík, 90. Trousil, 61. Mrva, 70. Písek, 65. Lučan, 67. Lučan, 77. Lučan, 78. Lučan, 52. Vala, 56. Vala, 63. Vala, 84. Vala, 86. Vala – 87. Mohapl.