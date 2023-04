„Můj táta pochází z Moravy, ale do mých deseti let jsme žili v Praze, kam odešel za prací. Když se ale vrátil zpátky domů, začal jsem za ním z Prahy pravidelně jezdit a postupem času jsem tu začal hrát i fotbal. V Petrově-Sobotíně se mi pak začalo fotbalově líbit natolik, že jsem se tam znovu vrátil,“ vysvětluje Jakub Januška svou cestu z šumperského okresního přeboru do středočeských Zlatníků a pak zase zpět.