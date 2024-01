„S nějakou zimní přípravou jsme ještě nezačali. Kluci trénují individuálně a funguje to spíše na bázi domluvy. Když si chce jít někdo zaběhat, tak je to jedině dobře. Nechci kluky zbytečně hnát do nějakých těžkých tréninků. Všichni jsou dospělí a sami moc dobře vědí, co pro sebe mají udělat. V únoru a březnu pak odehrajeme nějaké přáteláky," vysvětluje hrající kouč Martin Hanzlík. „Někteří ale slyšeli na to, že máme nyní v áčku kvalitní mladé trenéry a připojili se k nim. Konkrétně se jedná o Davida Macuru s Honzu Minku, dveře jsou ale otevřeny pro všechny," dodal.