Hattrickem mu podzim skončil. Chci se věnovat hlavně synovi, říká Radek Pálenkáš

Radek Pálenkáš. Osmatřicetiletý stavební architekt, který se kvůli své práce odstěhoval z Jesenicka až do Prahy, ale na svůj kraj nikdy nezanevřel. To lze velice snadno dokázat tím, že stále dojíždí do městečka Lipová-Lázně, kde od této sezonu znovu hraje fotbal za místní fotbalový klub působící v jesenickém okresním přeboru. V zatím posledním zápase pak přispěl hattrickem k demolici poslední Vidnavy v poměru 8:0 a k udržení celku v první polovině tabulky. Bohužel si při zápase ale v tomto zápase také poranil kotník a zbytek podzimní části se pro něj nejspíše uzavřel.

Radek Pálenkáš | Foto: Archiv Radka Pálenkáše

Kanonýr Deníku Hattrickem mu podzim skončil. Chci se věnovat hlavně synovi, říká Radek Pálenkáš Radek Pálenkáš. Osmatřicetiletý stavební architekt, který se kvůli své práce odstěhoval z… „Ze začátku se nám moc nedařilo dostávat se do šancí a prvních dvacet minut jsme soupeře jen tak oťukávali. Pak se nám ale podařilo skórovat, uklidnili jsme se a začalo nám to tam padat,“ popisoval průběh zápasu osmatřicetiletý borec. Sám v zápase přispěl k jednoznačné výhře svého týmu třemi přesnými zásahy, kdy v rozmezí 36. a 56. minuty postupně zvyšoval na 2:0, 3:0 a 4:0. „První můj gól padl z dorážky hlavou po akci Vojty Koutného, druhý po krásném centru Daniela Watora, kterým mě našel ve vápně a ten třetí byl pak jako přes kopírák,“ vysvětloval, co k hattricku vedlo. Kromě Pálenkáše se v zápase zaskvěl i jeho pětadvacetiletý spoluhráč Vojtěch Koutný, který nastřílel ještě o jeden gól více. Budou tedy oba v kabině po zásluze zkasírováni? „Já už klukům poslal lahev Metaxy. To je, myslím si, pro tu naši okresní soutěž nejlepší řešení. Vojta sice stihl utéct, ale určitě ho to dožene také. Buď na příštím zápase, anebo na závěrečné, kde už bude opravdu muset,“ směje se. Draci na kompaktní Třebíč nestačili, rozhodovaly přesilovky Nepříjemné zranění Tady ale pozitivní zprávy pro Radka Pálenkáše končí. S největší pravděpodobností totiž na podzim dohrál. „Už v prvním poločase jsem si podvrtnul kotník. Myslel jsem si, že jen lehce, ale už po přestávce jsem to začal cítit víc a víc. Trenérovi jsem tedy řekl, že na hřišti zůstanu jen do hattricku a pak jdu ze hřiště. Nyní mám diagnózu šest týdnů pauzy. Podzim už tedy nejspíš nestihnu,“ říká smutně. Vysoká pražská úroveň Tento hráč však nemusí smutnit úplně. Má za sebou totiž poměrně zajímavou kariéru, kterou nestrávil pouze na hřištích v Olomouckém kraji, ale také v hlavním městě. Ať už se jednalo o klub Akademie Praha, který dnes již funguje jen na mládežnické bázi, tak i pak o TJ Spoje Praha, se kterým v minulé sezoně vybojoval účast v Pražském přeboru, tedy páté nejvyšší soutěži. „Do Prahy jsem šel z důvodu práce. Jsem projektant ve stavebnictví. Navíc tady hraje fotbal můj mladší syn. Můj čas se teď tak nejvíce podřizuje jemu. Když zrovna nehraje zápas on, tak můžu odjet já do Lipové. Jinak ale samozřejmě jezdím s ním,“ vysvětluje. Kam za sportem o sváteční středě? Hrají se fotbalové nižší soutěže „Byl jsem součástí klubu, který měl ambice postupovat výš a výš. Brali to tam tedy poměrně profesionálně. Minimum byly dva tréninky týdně, zatímco v Lipové je to maximálně jeden. Další rozdíl je v počtu hráčů. V Praze se nás scházelo vždy okolo osmnácti. I kvalita tréninků je neporovnatelná. Měli jsme navíc i fyzioterapeuta a třeba i po zápasech byly společné večeře,“ popsal ještě své angažmá v pražských Spojích. Problém s počty Lipová-Lázně jsou v tabulce jesenického okresního přeboru zatím s devíti body za tři výhry a dvě porážky na páté příčce, přičemž jejich ztráta na první Javorník činí šest bodů. Jaké jsou tedy jejich ambice pro aktuálně rozehraný ročník? „Před sezonou jsem myslel, že budou postupové ambice. Teď ale zjišťuji, že je to hodně o tom, jak se hráči sejdou. Máme sice širokou soupisku, ale ne vždy se dokážeme sejít v dostatečném počtu. Máme tady ale velkou spoustu mladých kluků, takže si myslím, že do budoucna bude mít Lipová ambice spíše v horních patrech tabulky,“ věří osmatřicetiletý střelec. Ohlasy z KP: Mohelnice skolila lídra, Losiny schytaly šestku, Jeseník má bod Finální destinace „Nyní se chci hlavně co nejvíce věnovat synovi, aby si jednoho dne dokázal najít svou vlastní cestu jak ve fotbale, tak i celkově v životě. Co se týče mé kariéry, Lipová už pro mě bude finální destinací. Doufám, že se tam ještě vrátí někteří mí bývalí spoluhráči a za nějaké dva až tři roky skončím nadobro,“ uzavřel Radek Pálenkáš.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu