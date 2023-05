„Sobotní zápas jsme paradoxně hráli dobře do té doby, než soupeř začal hrát v deseti. Pak ale přišla taková ta klasika, kdy my jsme se nějakým způsobem uzamkli, oni snížili ze 4:1 na 4:3 a dále tlačili. Nevypadalo to moc dobře, potom nám tam ale napadaly nějaké góly a nebojím se říci, že to dobře dopadlo se štěstím," popisoval Adam Hapala sobotní zápas proti Vápenné, ve kterém nastřílel čtyři branky, díky kterým jeho celek nakonec vyhrál poměrem 7:3.