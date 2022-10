Zachytili jsme start a dali dva rychlé góly. Pak jsme si ale po ojedinělé šanci soupeře dali vlastňáka. Pak jsem ale dal další gól hlavou a šli jsme do šaten za stavu 3:1. Bylo to dáno i tím, že jsme v první půli hráli lehce z kopce. Druhý pak ale začal tak, jak jsme nechtěli. Rychle jsme dostali gól a Kunětičtí pomalu začali přebírat otěže hry. Klobouk dolů před nimi, jak zabrali. Zhruba v 55. minutě odpadl náš gólman a šel za něj do branky spoluhráč Láďa Příhoda. A zachytal fantasticky, zabránil několika téměř jistým gólům a dokonce chytil i penaltu! Já to pak v nastavení ukončil, když jsem si položil brankáře a uklidil míč k tyči. To už jsem ale fyzicky téměř odpadal. Ubojovali jsme to ale. Myslím, že tento zápas patřil v rámci okresu k těm lepším.

Musel jste za své čtyři trefy něco platit v kabině?

Zatím ne. Ale jelikož jsem rekreačně myslivcem, tak má tým ode mě slíbená nějaká selátka, které si ugrilujeme na konci podzimu.

Nastoupil jste pouze do čtyř zápasů, ve kterých jste se ale trefil už devětkrát. Dáváte si před začátkem sezony nějaký gólový limit?

Určitě ne. Já na takovéto věci moc nehraji. Góly dávám už mnoho let a žádný limit si nestanovuji. Asi deset let po sobě jsem za Červenou Vodu dával okolo 25 gólů za sezonu.

Jaké jsou letošní sezonní ambice Supíkovic?

Chtěli bychom skončit na vrchních příčkách. Jinak to ani neumím. Osobně to mám nastaveno tak, že když jdu hrát, jdu zároveň i vyhrát.

A co případný postup?

Za mě určitě ne. Já už bych do I. B třídy rozhodně nechtěl. Někteří naši hráči by asi chtěli, ale na to by bylo potřeba razantní omlazení kádru. Myslím si, že letos už je stejně předem rozhodnuto o tom, že postoupí Javorník. Ti kluci, kteří tam hrají, jsou nejen mladí, ale i nadějní a draví a my je můžeme tak maximálně s vypětím všech sil potrápit.

Máte nyní 37 let. Máte ještě nějaké nesplněné ambice? Ať už hráčské, nebo trenérské?

Trenérské jsem si už splnil. Trénuji benjamínky. Další takovou mou hráčskou ambicí je, že jsem se zařekl, že skončím, až si zahraji s mým synem fotbal za chlapy. Do té doby nastoupím vždycky. I kdyby by mi měli polámat nohy.

Tomu říkám předsevzetí! A jak starý je váš syn?

Má deset let. Plánuji tedy u toho vydržet ještě minimálně pět let.

Z vašeho facebookového profilu jsem o vás zjistil, že jste vybíral nějaké peníze na vašeho nemocného kamaráda. Chtěl byste o tom říci něco víc?

Můj kamarád se jmenuje Miroslav Novák. Kluk, který s námi vyrůstal ve Staré Červené Vodě, ze které pocházím. Sice nebyl nikdy fotbalista, ale vždycky k té hře tíhl a pomáhal nám s mnoha věcmi, fandil nám a měl takříkajíc srdíčko na správném místě. A zničehonic onemocněl leukémií a zároveň má i nádor mezi srdcem a plícemi. Nyní je po druhé transplantaci kostní dřeně. Je to člověk, který má ženu a malé dítě.

A jak jste se mu tedy rozhodl pomoci?

V podstatě tím nejjednodušším, co jsem mohl udělat. Šel jsem do Supíkovic, kde jsem se seznámil se starým Péťou Ševčíkem, což je otec Petra Ševčíka hrajícího za Slavii. Přes něj jsem sehnal jeho dres a rozhodl se ho vydražit. Během dvaceti čtyř hodin se udělala akce, na kterou přišla díky propagaci na internetu hromada lidí, kteří mimo to, že dražili dres, přispěli i dobrovolně do kasičky. Věřím, že to Mírově rodině pomohlo. Myslím si také, že ta akce stmelila hodně lidí. I fotbalisté z Červené Vody přispěli nemalou částkou a poměrně zásadně jim to pomohlo ke stmelení kolektivu.

A jak se to s vaším přítelem vyvíjí nyní?

Minulý týden jsme za ním byli doma. Byl totiž propuštěn z nemocnice po půl roce a vypadá to, že by se snad všechno mohlo v dobré obrátit. Chodím za ním pouze, když si jsem jistý, že jsem stoprocentně zdravý. Jeho stav se tedy zatím zlepšuje. Věřím, že se už nic nepokazí. Poprvé to totiž vypadalo také dobře, ale pak tu kostní dřeň jeho tělo odmítlo. Vyhráno tak ještě rozhodně není.