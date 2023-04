„První gól jsem dal z penalty, která byla nařízena po ruce protihráče. Na druhý a třetí mi přihrával Petr Pelech a na ten čtvrtý pak Honza Novosád. Ten mi poslal parádní míč za obranu a já zakončil skluzem," popisoval, jak k tomu všemu došlo.

Takovou zajímavostí je, že zápas proti Novému Malínu byl pro Lazarova teprve druhým odehraným v sezoně a díky této brankové náloži už má na svém kontě rovných pět zásahů.

„Rozhodně to není špatné, ale vždycky se jich dá dát více. Já už ale na ty góly moc nekoukám. Hlavní je, že se vyhraje. Přiznám se, že já už dneska raději na góly přihrávám," říká skromně a s nadhledem muž, který se v civilu živí izolací střech a se smíchem dodává, že se dokonce v šatně vyhnul i tradiční pozápasové pokutce: „Mně už nedávají. Vždyť jsem tam druhý nejstarší. Stejně chodím hrát už jen, když mám čas a chuť. Popravdě, kdybych měl ten čas, zůstal bych ve Velkých Losinách, které jsou mnohem fotbalovější."

Antonín Mura se vrací na trenérskou lavičku. Co k tomu řekl?

Kdo ví, jak to dopadne

Ač je nyní staroměstský Baník na poměrně slušné páté pozici a v minulém ročníku skončil dokonce o jediný bod druhý za vítěznou Třeštinou, žádný postup do krajských soutěží se, alespoň dle hráčových slov, v nejbližší době rozhodně nechystá. A možná, že budoucnost bude pro klub ještě o něco horší.

„Kdo ví, jak to tady vůbec dopadne. Když totiž poslouchám kluky, jak se mezi sebou baví, tak jich dost chce skončit kvůli práci a rodině. Všechno se ukáže až v létě, ale je tady možnost, že už tu nejvyšší třídu hrát nebudeme anebo fotbal ve Staráku skončí úplně," říká borec, jehož fotbalovým vzorem je Brazilec Ronaldo a fandí Manchesteru United a Spartě.

Ruce natahují, i když pořádně nic neumí

Jak už zaznělo výše, dnes má Ivo Lazarov 41 let a za svou kariéru si zahrál jak divizi, tak i MSFL a druhou ligu. Byl dokonce blízko nástupu v naší nejvyšší soutěži, když byl na hostování v tehdy čerstvě prvoligové Mladé Boleslavi. „Kdybych tehdy fotbalu dál tehdy všechno co jsem mohl, mohl jsem tam být. Toho trošku lituji. Jinak to ale bylo všechno fajn," pokyvuje hlavou s notnou dávkou nostalgie.

A jak dlouho by ještě chtěl pokračovat v aktivním hraní? „Vůbec nevím. Podle chuti. Cítím ale, že už to pomalu všechno končí. Vypadá to, že si do léta ještě zahraji pár zápasů tady za Starák a pak už budu hrát jen tak na nějakých turnajích. Holt musí být člověk soudný. Věk nezastaví," vysvětluje a dodává: „Oslovili mě ale, abych si udělal trenérskou licenci. Jak s tím naložím, se rozhodnu v létě. Možná že u fotbalu ještě zůstanu tímto způsobem."

Poslední Rapotín mění kouče. Jsme v horší situaci než před rokem, říká předseda

Absolutně ale Ivo Lazarov na závěr odmítl, že by se chtěl stát časem třeba klubovým funkcionářem. „To mě neláká. Už dneska je těžké shánět peníze a lidi a myslím, že každým dalším rokem to bude horší. Navíc mě štve, že dneska má pomalu každý kluk nataženou ruku pro peníze, i když pořádně nic neumí. Příkladem je jeden nejmenovaný klub, který platí hráčům velké peníze a stejně je v soutěži poslední. Ten, pokud náhodou skutečně spadne, bude stejně muset znovu povolat své staré hráče a zkusit postoupit s nimi," uzavřel.