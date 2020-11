Předloni skončil v kompletně odehrané soutěži třetí, loni byl po podzimu šestý, jaro se však kvůli pandemii již nehrálo.

V tomto ročníku následně mohelnické mužstvo, jenž má oficiální sídlo v Moravičanech, přezimuje na druhém místě za suverénní Třeštinou, jenž doposud neztratila ani bod.

„Mezi naše hlavní tréninkové metody patří sledování Ligy mistrů v televizi. Osvědčila se nám také příprava, kterou za ty roky už máme prověřenou. Každý si dělá svoje a sejdeme se většinou až na prvním mistrovském utkání. Zase se spolu seznámíme, podíváme se, jak kdo vypadá, stoupneme na váhu a jde se na věc,“ říká na úvod se smíchem předseda Juventusu Pavel Hampl, aby záhy zcela vážně dodal.

„Většina našich hráčů jsou čtyřicátníci i víc a spoléháme tak na to, že ti už vědí, co mají dělat. Všichni se udržujeme v kondici individuálně, občas si dáme společně nějaký tenis, fotbálek či nohejbal, ale klasické tréninky nemíváme,“ prozradil dále činovník aktuálně druhého týmu okresního přeboru.

Pomyslnou osu týmu tvoří třeba bývalí mohelničtí fotbalisté jako jsou Daniel Šrot s Petrem Ernekerem či dřívější kapitán Loštic Kamil Šafář. Na soupisce Juventusu poté figuruje také i předseda a současný trenér zábřežského Sulka Jaroslav Appl.

„Má samozřejmě své povinnosti hlavně v Zábřehu, ale když to jde, tak nám rád vypomůže. Určitě je pro něho čest hrát za Juventus,“ říká Pavel Hampl.

„A občas, když je potřeba, tak za nás nastoupí i jeden ze zakládajících členů Jirka Matějů,“ dodává s obdivem.

Svou historii začal místní klub se slavným jménem psát před mnoha lety v Mohelnici, aby se později přesunul do sousedních Moravičan.

„Začínali jsme kdysi v Mohelnici ještě na starém hřišti u dálnice, které pak ale změnilo majitele a navíc celé zázemí bylo s přibývajícím časem už nevyhovující. Asi před dvanácti lety jsme proto uvítali nabídku z Moravičan, kde jsme teď maximálně spokojení. Obec nám vychází ve všem vstříc,“ libuje si Pavel Hampl.

A jak vlastně dostal klub své atraktivní jméno? K tomu je potřeba se vrátit o několik desítek let zpátky do doby, kdy se parta fotbalistů scházela v tehdejší restauraci U posledního halíře.

„Tenkrát jsme společně byli i na pohárovém zápasu Juventusu, za který hráli Platini nebo Polák Boniek. Bylo to s pražskou Spartou. Byli jsme z tohoto zážitku fascinovaní a natolik nás ovlivnil, že jsme potom jezdili na nejrůznější turnaje v malé kopané či nohejbale pod názvem Juventus Halíř. A později založili na začátku devadesátých let jako jedni z prvních i vlastní klub. A máme samozřejmě i stejné dresy jako italský Juventus a hodně podobné logo,“ vrací se do historie Pavel Hampl.

V Juventusu jsou zkrátka velcí fotbaloví nadšenci a srdcaři, o to víc je tak mrzí současná situace, kdy nemohou na hřiště.

„Jsme z toho všichni nešťastní. I když třeba jarní stopka kvůli koronaviru nám paradoxně pomohla, když naše sestava čtyřicátníků alespoň mohla doléčit veškeré šrámy. Dali jsme se tak do kupy a možná i díky tomu jsme na tom v současnosti tak dobře v tabulce,“ dodal závěrem Pavel Hampl.