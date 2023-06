/KANONÝR DENÍKU/ To byl zápas! V rámci 26. kola skupiny C olomoucké I. B třídy hostila…

„Soupeř měl sice více ze hry, ale na šance to bylo vyrovnané. Dost nás podržel brankář, na druhé straně jsme ale trefili brankovou konstrukci a vytvořili si další velké šance. Pak jsme šli do vedení a od druhé půle na nás nalétli. Statečně jsme odolávali až do 87. minuty, kdy vyrovnali. Řekli jsme si, že to alespoň doklepeme na bod, ale pak se naskytla situace, kdy to soupeř otevřel a ke mě se dostal míč na půlku hřiště. Hned jsem se rozběhl sám na brankáře a překonal ho," popisoval 23letý útočník vývoj onoho slavného zápasu.

Po zápase tak v domácí kabině vypukla pravá a nefalšovaná euforie. Jak ale Faulhammer dodává, nebylo to z lesnické strany zase až tak nečekané vítězství. „Před zápasem jsme na ně byli nahecovaní a říkali jsme si, že už jim o nic moc nejde. Navíc byl se mnou na hřišti i druhý hráč áčka Martin Bittner a i fanoušci nás celý zápas hnali dopředu," líčil.

Další sestup kvůli hráči „na černo“? Plumlov řeší trable s kontumací

Jaro? Parádní, ale…

Hlavní role působnosti tohoto borce bylo ale jednoznačně v A-týmu hrajícím A skupinu krajské I. A třídy, kde nastoupil hned do 23 zápasů z celkových 25. a zaznamenal v nich pět přesných zásahů. hlavní však byly celkové kolektivní výkony, díky kterým má tým vedený Janem Knoblochem jedno kolo před koncem 36 bodů a drží se na čtvrté příčce.

„Bylo to parádní. Vždyť jsme na jaře prohráli pouze dvakrát. Navíc se nám podařilo porazit první a druhý tým tabulky - Určice a Postřelmov. Projevila se na našich výkonech i velice kvalitní zimní příprava," konstatuje.

„Bodů jsme ale mohli uhrát ještě o něco více. Nejvíce nás mrzí zbytečné ztráty na domácím hřišti," dodal a krčil při tom rameny.

Těmi ztrátami pak myslel zejména domácí remízy z poslední doby, například s Plumlovem, Chomoutovem či Lošticemi. Co vlastně bylo podle něj jejich hlavní příčinou? „Odvíjí se to všechno od naší hry. Vyhovuje nám, když soupeř tvoří a my můžeme chodit do rychlých protiútoků. Proti těm slabším celkům naopak musíme tvořit hru my a dobývat, což nám úplně nevyhovuje," vysvětluje.

Připravujeme se hlavně psychicky

Pokud si chtějí lesničtí fotbalisté své skvělé čtvrté místo udržet až do konce, měli by tuto sobotu nutně zvítězit na půdě Náměšti na Hané. Pátý Bludov a šesté Troubelice jsou za nimi totiž pouze o skóre, respektive o jediný bod. Na první pohled se porážka tohoto týmu, který se teprve nedávno definitivně zachránil, zdá jako poměrně snadný úkol, realita ale může být jiná.

Šestnáct gólů? Chtěl jsem dát alespoň třicet, říká kanonýr Žulové Zdeněk Varga

„S Náměští nemáme historicky nejlepší výsledky. Je to totiž tým, který má podobný styl hry jako my. Navíc má v kádru nejlepšího střelce soutěže Míru Fišaru. Připravujeme se na to tedy zejména po psychické stránce, abychom ten fakt, že se nám proti nim nedaří, dokázali hodit za hlavu a soustředili se na hru, kterou jsme předváděli po většinu jarní části," uzavřel Jakub Faulhammer.