Vstup do nové sezony B skupiny šumperské III. třídy se fotbalistům Moravičan vydařil na…

„První kolo jsme stáli a tohle byl náš první zápas. Navíc jsme začali prakticky bez tréninku. Začali jsme asi týden před startem a to ještě tak, že jsme se dvakrát v týdnu sešli na fotbálek. O Libině jsme si mysleli, že to s ní bude těžší. Že třeba trénují společně s áčkem. Nakonec to ale dopadlo skvěle. Na to, že omlazujeme a skládáme v podstatě nový manšaft ,to bylo hodně dobré," zhodnotil zápas ze svého pohledu tento 32letý útočník.

Ten se v zápase prosadil hned třikrát. Nejdříve v desáté minutě otevřel skóre, v 59. bleskově zareagoval na vyrovnání domácího Žejdlíka a v 86. minutě pak uzavřel na konečných 4:1. Na 3:1 čtyři minuty před ním upravoval jeho spoluhráč Miroslav Horníček.

„První gól padl po brejku a těsně před brankářem vypíchlém míči. Druhý pak po pěkné kombinaci, kdy se z mé strany už jednalo jen o takové uklizení. Třetí jsem pak dal po centru hlavou," popsal, jak k tomu všemu vlastně došlo.

Těmito třemi přesnými trefami pak Jan Rabenseifer vyrovnal svůj celkový loňský střelecký účet, kdy se v základní části trefil jen jednou a v následné skupině o umístění dvakrát. „Byla to docela deka. Nedokázal jsem proměňovat šance a už jsem nevěděl, co dělat jinak. Nyní se to prolomilo hned v prvním zápase, což je skvělé," věří v lepší zítřky civilním zaměstnáním programátor průmyslových robotů a fanda pražské Slavie.

Ani Moravičanům jako celku se však v minulé sezoně vůbec nedařilo. V základní části III. třídy, skupiny B totiž skončily na sedmém místě z devíti a náladu si lehce spravily až v následné skupině o umístění, kterou v konkurenci Lukavice a Krchleb vyhrály. O žádnou velkou slávu se však nejednalo.

Trápení s Novým Jičínem naštvalo fanoušky Draků. Přijdou posily?

„Doufám, že se nám už bude dařit více. Loni to bylo celkově nějaké divné a deka ležela v podstatě na všech. Teď jsme si řekli, že začneme více trénovat, protože jsme to docela dost flákali. A samo se to prostě nezlepší," popisuje zamýšlenou změnu v přístupu.

V minulosti má Rabenseifer zkušenost i z mohelnického béčka, se kterým postoupil postupně z I. B třídy až do krajského přeboru. To všechno v době, kdy se v Mohelnici hrála ještě třetí nejvyšší soutěž. Jak ale říká, okolnosti chtěly vše jinak.

„Začalo nás být málo, a tak se béčko zrušilo. Hodně starších kluků odešlo někam do dědin a já pak odešel také. V Moravičanech jsem měl kámoše, se kterými jsem hrál v mládeži. Byla to prostě taková volba, která jednou přijít stejně musela," uzavřel.