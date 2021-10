Po více než dvaceti letech tam stále působí v roli hrajícího trenéra a v jednom z letošních utkání IV. třídy proti Střeni dokonce nasázel hattrick. Celý zrod klubu začal v roce 1998, kdy parta zapálených fotbalistů chodila hrávat ve volném čase fotbálky na malé hřiště. Následně uspořádala turnaj v malé kopané.

„Hrávali proti nám kamarádi z Břevence, Křivé a těchto vesnic. Jeden z turnajů nám vyšel, vyhráli jsme jej, koupili jsme si dresy a začali střádat plány, že založíme klub,“ popisoval začátky Vladislav Michalík.

Důležitým okamžikem byly volby. „Poskládali jsme uskupení, které fotbalu bylo nakloněno a to uspělo, my začali budovat hřiště,“ dodal.

Úvodní ročník 1999/2000 odehrál FC Kolos Jiříkov ještě s výjimkou, protože neměl vlastní plac, tak hrál celou sezonu na hřištích soupeřů. Vesnice, která se nachází na pomezí okresů Bruntál a Olomouc, hrála úvodní sezony právě pod okresem v Moravskoslezském kraji. Postupně ale hráči a ostatní lidé v klubu poznali, že by raději cestovali na druhou stranu.

„Na Olomoucku to máme k soupeřům blíže a ani servis z okresního fotbalového svazu nebyl v Bruntále takový,“ popisoval důvody Michalík.

„Také úroveň protivníků byla úplně odlišná. Zpočátku jsme proti olomouckým týmům dostávali dardy, ale postupně jsme se adaptovali a když dnes potkáme nějaké družstvo z Bruntálska na úrovni naší soutěže, tak namlátíme my jim, jako to dělali při prvních sezonách oni nám,“ dodal Michalík.

Právě toto příjmení najdete v zápise často. Jednou zasáhlo na straně Jiříkova do zápasu dokonce osm rodinných příslušníků. „Je to asi pět let zpátky, ale byla to výjimka. Normálně nás většinou nastupuje asi pět,“ usmál se Michalík.

„Jsme polomichalíkovský klub, protože nás tady je hodně,“ pokračoval hrající trenér, který do svých čtyř let bydlel na Slovensku. Následně strávil 20 let v Jiříkově a nyní kroutí další dvacítku v nedaleké Pasece, kde dělá trenéra týmu v I.A třídě.

I ve svých 44 letech je důležitým hráčem Jiříkova, což dokázal hattrickem do sítě Střeně ve 4. kole soutěže. Jednalo se o specifický mač, Kolos vyhrál 6:1 a další tři branky přidal o dvacet let mladší synovec Vladislava Michalíka Petr Michalík.

Box: „Na ustavující schůzi měl přijet Tajemník Okresního výboru Českého svazu tělesné výchovy Jan Urban. Byla sněhová vánice, uvízl na cestě a nedorazil. I bez požehnání nám klub zlegalizovali.“