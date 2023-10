„Užil jsem si to. Kluci mě vzali mezi sebe, i když to se mnou neměli jednoduché, protože jsem takový výbušnější a na spoluhráče hodně řvu. Ale dařilo se nám, tým si sedl, byli jsme hladoví a zaslouženě postoupili,“ vracel se k úspěchu hráč, který má divizní zkušenosti z dob, kdy ji Jeseník hrával a také ze Šumperku.

FOTO: Mladičký tým Jeseníku slaví první divizní výhru doma

Ale zatímco áčko se nyní opět rve o body v divizi, on už u toho není. Zvolil nově vzniklé béčko, které začíná v okresním přeboru.

„Nechtěl jsem už cestovat. Momentálně nemám ambice a chuť si něco dokazovat. Hraji ještě druhou futsalovou ligu za Gamaspol a zkouším také regionální ligu ve florbale. Časově se to nedalo stíhat. Navíc v divizi se musí trénovat. Já si teď jdu jen o víkendu kopnout a pokecat s kluky,“ objasnil Macura.

Ze stopera na hrot

V béčku tak nastupuje místo na stoperovi v útoku a nutno říct, že mu tahle změna zatím svědčí. „Asi by bylo zbytečné hrát v okresu stopera,“ říká. V posledním kole proti Vidnavě nasázel 10 gólů.

„Deset gólů za zápas jen tak někdo nedá. Mám z toho radost,“ říkal po svém počinu a pokračoval: „Trošku se tomu smějeme, že to tam tak padá. Ale v béčku hrajeme všichni pořád naplno. Hráli jsme teď proti mladým klukům, kteří teprve začínají s mužským fotbalem ve Vidnavě a bohužel to pro ně skončilo takovým výsledkem. Za nás si byli kopnout také kluci z áčka.“

Macura navíc dal hattrick během tří minut mezi 11. a 14. minutou. „Padalo to a hrálo se hned lépe. Nějaké góly si vybojuju sám, ale máme dobrý tým a moc se na ně nenadřu, protože mi je také chystají do prázdné,“ usmál se.

Nuda? Dávat góly mě baví

Vypadá to, že béčko Jeseníku nemá v soutěži příliš soupeřů, vyhrává vysokými rozdíly a vyvstává tak otázka, zda to Davida Macuru a spol baví? „Jestli to je nuda? Já jsem hrál celý život vzadu a góly nedával, takže mě baví dávat tolik branek. Navíc je to zápas, začíná se za stavu 0:0, chodí se dívat lidé a já si nebudu dělat ostudu. Jdeme vyhrát a je jedno kolik,“ říká jasně tahoun týmu.

Se spoluhráči tak ještě neztratil ani bod a po sedmi kolech má Jeseník B skóre 75:8. Dokonce v předkole krajského poháru porazil Řetězárnu, která je druhá v I. B třídě, 9:0. I tam se činil Macura čtyřmi trefami.

Zkrat diváka ve III. třídě! Napadl hráče hostů, utkání se nedohrálo

„Cíl béčka je určitě postoupit do I. B třídy, protože v Jeseníku je hodně mládežníku, pro jejichž přechod to bude super, protože nebudou jen sedět na lavičce v áčku. My starší se jim snažíme předávat zkušenosti. Je nás tam víc, kteří máme něco odehráno a myslím, že se mladým musí hrát dobře,“ hlásí Macura.

Padne stovka?

On sám má na kontě už 33 branek, což je nyní průměr 4,71 gólu na zápas. Pokud by tímto tempem pokračoval až do posledního 22. kola, tak by měl na kontě neuvěřitelných 103 tref.

„Vidina stovky tam ale není. To je hrozně moc a nevěřím tomu. Kluci mi říkali, že dám 88, ale i to je dost. Slyšel jsem po druhém kole, že je tady na okrese rekord 56 gólů za sezonu, což dal Tadeáš Vala. Tak jsem si řekl, proč ne, pojďme na to, když to padá. Zkusím to tam dotlačit. Chtěl bych dát třeba 60 gólů,“ prozradil Macura.

Návrat do áčka je otevřený

A co by mu to mohlo na první pohled zhatit? Zřejmě jen zranění či případný návrat do divizního áčka, který není úplně nereálný. „Mám to pořád otevřené a bavíme se o tom, ale zatím se mi nechce. Jediné co mě láká, jsou zápasy proti týmům tady z okolí, jako jsou Krnov, Šumperk, Břidličná - taková ta derbíčka, kterých je teď dost. Uvidíme, co bude na jaře,“ dává naději.

Teď však čeká, kolik jej jeho zářezy budou stát, protože česká kabina je známá, že za hattricky a podobně se platí. „Zrovna dáváme pokutový řád dohromady. Budu tam toho mít hodně a bude to drahé,“ potvrdil Macura. Ale góly kvůli tomu nepřestane. „Beru to tak, že z těch peněz se potom dělají rozlučky, takže si to užiju,“ uzavřel.

KP: Postřelmov poprvé slaví, Mohelnice se zlobí na sudího