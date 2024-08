Fotbalový ročník 2024/25 v nižších soutěžích už se naplno rozběhl a o následujícím víkendu startují v rámci okresu Šumperk i III. třídy A a B, nově nazvané jako 9. ligy. Co se změní v tomto, ale zejména v příštích ročnících? A jak je to třeba s počtem rozhodčích v okrese? Na to Deníku odpověděl místopředseda okresního fotbalového svazu Bořivoj Bartoš.

Pane místopředsedo, jak jste v OFS Šumperk připraveni na začátek nového soutěžního ročníku? Chystáte nějaké novinky pro hráče a fanoušky?

Za okresní fotbalový svaz těch novinek moc nechystáme. Jedna taková zásadní, která vyplynula z Valné hromady, je změna názvů soutěží, o čemž se ale už mluvilo delší dobu a pro lidi to možná bude trochu zavádějící. A teď mě ještě napadá, že každoročně probíhaly dvě III. třídy mužů, do kterých bylo loni přihlášeno devatenáct týmů. A stanovilo se, že pokud bude podobný počet přihlášek v příští sezoně, tak už bude III. třída pouze jedna a zbývající kluby budou hrát čtvrtou třídu. Klíč by měl být takový, že tu vyšší soutěž vytvoří prvních šest celků z obou skupin a kdo bude od sedmého místa níž, tak bude hrát tu nejnižší. Tam pak bude kvůli nízkému počtu účastníků tříkolový systém.

Jak se díváte na plánovanou reformu a restrukturalizaci soutěží ze strany FAČRu? Jak by se tohle dotklo právě vašeho okresu?

Samozřejmě by se ho to dotklo. Detaily sice neznám, ale mluví se o tom, že by se některé skupiny I. A a I. B tříd měly rušit a ty týmy, které by spadly, by se začleňovaly do těch nižších. Výsledkem by pak byl třeba okresní přebor o více týmech a došlo by v něm k určitému zkvalitnění. Pořád se mluví o tom, že to někdy určitě bude, stále ale nevíme, kdy.

Dalším velkým tématem, které se teď řeší všude možně, je zájem o fotbal a fotbalové soutěže. Chci se tedy zeptat, potýkáte se na svazu s úbytkem týmů a hráčů?

Ano, potýkáme. Před soutěží to skutečně vypadalo tak, že spousta týmů, a to i těch tradičních, prostě definitivně skončí. Neskončil ale nakonec nikdo, naopak někdo navíc přihlásil i své béčko či nový mládežnický tým. Je ale pravda, že u některých je opravdu markantně vidět, že složení jejich kádrů je tvořeno zejména staršími hráčů a je to u nich dost na hraně. Co tedy mnohde nefunguje, to je doplňování kádrů. To ale souvisí i s otázkou mládeže a je to asi na jinou debatu.

Pojďme teď na druhou stranu barikády. Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčích? Máte jich dost? A kolik jich vám chybí k ideálnímu stavu?

Chybí jich dost, i když vám teď neřeknu přesná čísla. Mladí kluci se hlásí, někdy i patnáctiletí či šestnáctiletí, čehož já úplně příznivcem nejsem. Ti pak jdou hned do mužské kategorie, samozřejmě na posty lajnových a asistentů, a na hřiště jdou s nějakým svým mentorem v podobě zkušenějšího arbitra. Já se dost obával, aby je to na těch vesnicích nesemlelo, protože ne všude je to zrovna kulturní zážitek. I tak jsme ale už dlouhodobě pod stav. Ubývají zejména chlapi, kteří pískali dobrých třicet, čtyřicet let. A ti mladí sice jsou, ale není jich tolik.

Mluvil jste o těch svých obavách. Naplňují se?

Bohužel ano. Vím, že dost těch mladých už skončilo. Byť se finanční ohodnocení malinko zvedlo a v okrese má hlavní okolo 640 korun a v kombinaci s dalšími utkáními se dá klidně vydělat i 2000 za víkend, není se úplně čemu divit. Ne každý to ustojí, aby po sobě nechal řvát ať už domácími, hosty a zejména pak fanoušky.

A ještě poslední otázka, jak je to se zájmem o okresní pohár? Je vůbec o něj zájem? A chystáte se ho letos pořádat?

Máme čtyřleté volební období a za ty tři roky jsme ho pořádali dvakrát. První rok o něj nebyl zájem. Nevýhodou té soutěže totiž bylo, že se pořádala během letní přestávky. Pak jsme ale dali hlavy dohromady a zkusili jsme to v přestávce zimní, kdy je času mnohem více. Jedinou nevýhodou bylo, že máme v okresu jen tři umělé trávníky. Přihlásilo se ale nějakých dvanáct manšaftů a těch už dvakrát po sobě dokonce šestnáct. To jsme také stanovili jako maximální počet. Jednou se dokonce předsedovi Faltýnkovi podařilo pro finále zajistit i přímý přenos České televize, což pak i skutečně proběhlo. To byla velká událost, už se to ale asi neuskuteční. Ani televize už o tyto projekty nemá takový zájem. Šestnáct celků bude letos maximum znovu a kluby začneme oslovovat někdy koncem října, spíše v listopadu a herní systém by měl být stejný jako minule.