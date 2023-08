„Myslel jsem, že to bude horší. V prvním kole nás čekal Juventus, což je zkušený manšaft a my jsme proti němu neproměnili šance. Jinak to bylo celkem vyrovnané. V tom druhém se pak nejspíš projevila taková naše nezkušenost, do toho bylo velké horko a také nám chyběli obránci Drobný a Blümel. Ve stoperské dvojici nám pak ještě scházel Olda Voráček," popsal kouč Petr Vicenec v pár větách start svých svěřenců do nové soutěže, když nejdříve podlehli doma Juventusu Mohelnice 0:3 a následně ztratili vedení v Úsově a prohráli 1:2.

„Největší rozdíl pociťujeme v nárocích na fyzickou kondici a na proměňování šancí. Tady si jich už totiž nevytvoříme tolik, jako ve třetí třídě," dodal ještě.

Jinak ale svému kádru bezmezně věří. A to i přesto, že zůstal v podstatě stejný, jako v minulé postupové sezoně. „Přišel k nám jen jeden hráč z nižší soutěže, ale vyloženou posilu jsme nezískali. Už od loňska však máme Martina Jandejska a Vráťu Hoška, což jsou doteď naše opory" říká.

47 lidí? Nesmysl

Tento 54letý kouč si také všiml, že díky postupu se v obci o zhruba 700 obyvatelích poměrně dost zvýšil zájem o místní fotbalový klub, což se dle jeho slov projevilo už při prvním domácím kole proti mohelnickému Juventusu.

„Pan rozhodčí sice do zápisu bohužel napsal 47 lidí, my jsme ale měli vybrané vstupné od rovné stovky a to ještě navíc ženy a děti platit nemusí. Bylo jich tady tedy minimálně 180. I ze Štítů jich dost přicestovalo. Možná to bylo i soupeřem, ale myslím si, že i teď v sobotu to bude více než slušné," vysvětluje.

Jednou se to změnit musí

A právě tuto sobotu od 16.30 nastoupí Písařovští ke svému druhému domácímu zápasu proti soupeři, kterého už poměrně dobře znají. Jedná se totiž o béčko Postřelmova, které letos postoupilo společně s nimi, a to rovnou z prvního místa.

Co se týče vzájemných zápasů z minulé sezony, vyšly jednoznačně pro soupeře. Ten v základní části vyhrál nejdříve 3:1 doma a v Písařově dokonce 3:0. V nadstavbě potom uspěl i do třetice, když doma zvítězil 2:0. Této neveselé bilance se však písařovský kouč rozhodně nebojí.

„Jednou se to změnit musí. Ani nevím, proč to proti nim dopadlo tak smolně. Možná to bylo i tím, že jsme se zrovna nějak nesešli a bylo nás málo. Ač tedy musím uznat, že to první utkání u nás odehráli úžasně. Teď lehce obměnili kádr, tak uvidíme. My ale uděláme všechno pro výhru a naplnění naší priority, kterou je udržení soutěže i pro příští sezonu," uzavřel Petr Vicenec.