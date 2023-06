„Začali jsme výborně. Loštice sice hrály se zataženější obranou, takže bylo těžší se tam dostat. My jsme to ale dokázali a v první půli jsme si vypracovali spoustu šancí a také jsme nastřelili dvě tyčky. Naštěsti pak Adam Jarmar dal první gól, který byl naprosto výstavní," popisoval průběh zápasu tento 25letý borec.

„Soupeř už pak přestal napadat a běhat. Hned na startu druhé půle jsme dali dva góly, což nás ale trošičku uspalo a dvakrát jsme hned nato inkasovali. Z letargie jsme se ale probudili a podařilo se nám to utkání dovést dalšími dvěma přesnými zásahy do úspěšného konce," dodal ještě.

Faulhammerova práce

Tento levý záložník přispěl svému týmu hned třemi míči za zády gólmana Kryštofa Chmelaře. Poprvé se mu to podařilo ve 47. minutě, za pět minut přidal druhý po úspěšné exekuci penalty a poté v 85. minutě uzavřel skóre na konečných 5:2.

„Všechno je to vlastně práce Kuby Faulhammera. Přihrál mi na můj první gól, potom vybojoval penaltu a sám dal i čtvrtý gól. Ten můj poslední už pak padl ke konci, kdy měl soupeř otevřenou obranu. Jako vždycky to pak bylo za lahvinku" popisoval se smíchem, jak k tomu všemu došlo.

Nadstavba? Zajímavý koncept

Jak ale sám přiznává, letos se mu střelecky úplně podle jeho představ nedaří. „Oproti minulým letům je to nic moc. Snad jsem se ale výkonem v tomto zápase vrátil zpět do formy a navázal na staré časy," doufá.

Třetí šumperské okresní třídy zažívají v této sezoně novinku, kterou je právě ona nadstavba. Do té, dle prvoligové předlohy, postoupilo šest nejlepších týmů soutěže, které si to rozdávají o postup. Jelikož ale body ze základní části zůstávají, jedná se už pouze o formalitu. První mohelnické béčko totiž vede před druhou Líbivou o sedmnáct bodů.

„Myslím si, že je to zajímavý koncept. Hlavně pak pro fanoušky, kteří vidí ty nejlepší týmy hrát proti sobě. Do budoucna bych to klidně uvítal i ve vyšších soutěžích," myslí si ale civilním zaměstnáním pracovník cestovní kanceláře, jehož fotbalovým vzorem je Didier Drogba a který dle svých slov letos trpěl při hře londýnské Chelsea.

Postup do dvou let?

A jaké má ve svých 25 letech ještě fotbalové ambice? „Chtěl bych si zahrát za Lesnici krajský přebor. Přece jen nám teď klub funguje docela kvalitně a máme spoustu mladých kluků, kteří se v týmu poměrně rychle usazují. To dokazuje i současné čtvrté místo v I. A třídě. Myslím si, že za takové dva roky bychom to zkusit mohli," uzavřel Štěpán Roubalík sebevědomě.