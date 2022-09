„Musím ale říct, že to byl vyrovnaný zápas. Neproměnili jsme v něm penaltu za stavu 0:1 a to nás tak trochu položilo. Pak jsme dostali dva rychlé góly, dva jsme dali a na konci inkasovali na 2:4," dodal kapitán Bělé.

Druhý zápas na hřišti Vápenné už byl ale úplně o něčem jiném. Ze začátku šli na hřiště hlavně kluci, kteří nehráli v pátek. Rychle jsme prohrávali 0:1, já pak vyrovnal z penalty a po půlce nastoupili i ti, co hráli o den dříve. Dali jsme v tom poločase šest gólů a soupeř se k naší brance už ani nepřiblížil," řekl.

Celkově vstřelil v zápase Jakub Burkuš tři branky a během jediného víkendu si tak na své konto připsal hned pět přesných zásahů. „První gól byl z penalty na 1:3 a za tři minuty jsem po centru z pravé strany snížil na rozdíl jediného gólu. V druhém zápase jsem pak ve 45. minutě vyrovnával znovu z penalty na 1:1, potom jsem utekl po pravé straně a bombou pod břevno zvýšil na 3:1 a za chvíli hlavičkou na 4:1," líčil skromně.

Pokuty pouze za žluté karty

A jak to tak vypadá, našla se výjimka, která potvrzuje pravidlo. Dle slov samotného střelce totiž v Bělé autor většího počtu branek nemusí do týmové pokladny platit takzvanou pokutu, ani kupovat žádnou vítěznou láhev.

„U nás to tak nefunguje. Platíme jenom za žluté karty a flašky nosíme pouze na narozeniny. Navíc spoluhráči jsou ode mě už na tolik gólů zvyklí," smál se Burkuš.

Kdyby se to tady rozpadlo.....

A jaké má shooter z Bělé ambice do budoucna? „Žádné veliké. Chtěl bych i nadále hrát v Bělé pod Pradědem a pokud by se to tady nedej bože rozpadlo, tak bych šel samozřejmě někam jinam. Lákají mě do do I. B třídy v České Vsi, ale tam je velká konkurence a nevím, jestli bych si tam vůbec kopl," přiznává.

Bělá je nyní v tabulce jesenického okresního přeboru na druhém místě, pouhý bod za vedoucími Supíkovicemi a dva body před třetím Javorníkem. I přes to se ale borci ze slezské obce se sedmnácti sty obyvateli nikam výš nechystají.

„Chceme tady dál hrát okres. Máme přece jen už starší tým. Mladší hráči by sice nakouknout do kraje chtěli, ti starší ale už ne," uzavřel Jakub Burkuš.