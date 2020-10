Tam se z něj totiž stal se čtrnácti góly druhý nejlepší střelec soutěže. Přesto po sezoně vyslyšel volání o pomoc z domovské Oskavy.

„Měli krizi a naše rodina tam ten fotbal dělá. Táta je předseda, a tak jsem šel klukům pomoc. Navíc jsem byl mladý a chtěl jsem hrát. V Šumperku jsem hodně seděl a v Medlově jsem toho taky tolik nenahrál,“ začal vyprávět svůj příběh Pavel Novák.

V Oskavě se ujal role spasitele. Hned první ročník nasázel devětadvacet branek, což byla více než polovina gólů celého týmu. Přesto Oskava putovala o soutěž níž. Moc dlouho tam ale nepobyla.

Nyní jednadvacetiletý útočník jí totiž hned v následující podivné sezoně vystřílel postup zpět do okresního přeboru. Kvůli koronaviru se odehrálo pouze jedenáct duelů, během kterých ale oskavský kapitán rozvlnil síť hned šestadvacetkrát.

Navíc se mu povedl málokdy vídaný počin. Bratrušov potopil sedmi brankami a podobně se ukázal i letos, kdy brankáře Leštiny B překonal v jednom duelu pětkrát.

„Na tyhle zápasy občas vzpomínáme i s klukama. Někdy tam spadne i to, co člověk nechce,“ přiznal.

Nyní je Pavel Novák po deseti zápasech suverénně nejlepším střelcem šumperského okresního přeboru. U jeho jména svítí číslovka 23. Druhý v pořadí slavil jen devětkrát.

„Teď to neskutečně pálí, až to tam padá samo,“ je šťastný mladý fotbalista.

DIVOČINA PROTI JUVENTUSU

Přesto je spolu se svými spoluhráči až na třetím místě: „Určitě se z toho dalo vyždímat víc. Proti vedoucí Třeštině jsme vedli 2:0 a ještě nám neuznali třetí gól. To by je asi srazilo. A proti druhému Juventusu Mohelnice jsme byli po svatbě jednoho ze spoluhráčů, takže to byla divočina,“ popisoval. Ale i tak míří Jiskra na nejvyšší příčky.

„Chtěli bychom soutěž vyhrát a pak by se vidělo, jestli to bude mít cenu v I. B třídě. Takže doufám, že se bude ještě hrát. Je to dobře rozehrané a byla by škoda, kdyby to zase zrušili. To snažení by bylo k ničemu,“ podal svůj pohled na situaci.

MAŠINA NA HATTRICKY

Novák se letos prosadil ve všech zápasech vyjma prvního. Navíc na dva hattricky z Medlova navázal v minulých dvou letech pěti tříbrankovými příděly a stejně se prezentoval prozatím i letos.

„Máme nového spoluhráče, a ten mi před každým zápasem, co hrál, řekl, že dám hattrick. A zatím se to vždycky vyplnilo,“ usmívá se.

„Góly jsem dával i v mládeži, ale ne tolik. Teď je to každý zápas tři a více a to se jen tak nepovede. Samozřejmě to není jen o mně. Góly jdou i za spoluhráči. Máme dobrou partu a hlavně fazonu. Sice jsem tam jako útočník od toho, abych je dával, ale v jednom člověku se fotbal nehraje,“ pokračuje skromně.

Navíc našel recept, jak na protivníky. Na ty totiž platí jeho rychlost a výběr místa. A když ani jedno nejde, tak je rozhodí slovy.

„Mám čuch na góly. Vím, kam si stoupnout. Nedělám moc kliček, ale platí na ně pořád ta stejná. Navíc jsem nervák a když se vynervuju já, tak vynervuju i ty obránce.“

Tahle „zbraň“ má za následek také to, že je nejtrestanějším hráčem okresu. Každý druhý zápas totiž vidí žlutou kartu: „To jde se mnou od žáků. Když cítím nějakou křivdu, tak tomu rozhodčímu řeknu, co si myslím, ale on místo toho, aby dával karty za fauly, tak je dává za kecy, za který si může sám.“

BEZ SLIVOVICE BY TO NEŠLO

Jeho střelecké žně ho nestojí žádné peníze, ale litry domácí pálenky.

„Asi jako v každé takové soutěži nosím za hattricky do kabiny půllitr domácí slivovice a po letošku jsem vyždímaný,“ lituje.

V posledních čtyřech ročnících se může rychlostně vybavený forvard pyšnit bilancí 75 zápasů a 92 branek, přesto zatím nabídky z vyšších soutěží nepřichází. A když ano, tak jsou nepřijatelné.

„Zvažuji každou nabídku, ale zatím to bylo spíše z těch okolních dědin. A neudělal bych, abych šel z Oskavy třeba do vedlejší Libiny. Cítím, že je pro mě okresní přebor málo a může mě tohle angažmá stáhnout, ale dělám pořád všechno proto, abych se do nějaké vyšší soutěže vrátil,“ pokračuje jednadvacetiletý útočník.

I přes všechny tyhle gólové zářezy si nejvíce cení svého výkonu na mezinárodním mládežnickém turnaji v Číně, kde se představil v dresu výběru Olomouckého kraje a má z něj doma sošku za druhého nejlepšího střelce.

Nyní se udržuje v kondici posilováním a běháním.

„Není to jako s kluky a balónem na hřišti, ale může to přibrzdit mě i tým a celkově každého hráče, který pro to nic neudělá,“ je si vědom a dodal: „Minulou sezonu jsme se s tátou vsadili o bečku, že dám šedesát gólů. Letos ještě žádná sázka nepřišla. Bůh ví, jestli se ještě bude hrát, ale věřím, že něco přijde, protože jsme hraví a doma i v mančaftu mě rádi hecují.“

Bilance Pavla Nováka

Letos: 5 hattricků z toho 3 po sobě, celkově v mužské kategorii 12.

Nejvíce gólů v jednom zápase: 5 gólů Leštině B (letos), 7 gólů Bratrušovu (loni).

Poslední tři sezony jeho branky činily více než polovinu gólů celého týmu.

Bilance v mužích: 79 zápasů/93 gólů.