„Dal jsem jich už vlastně deset, jeden mi ale rozhodčí omylem nezapsal. Na formu si tedy nemohu stěžovat. Je to i tím, že jsme před sezonou nabrali Ondru Klimeše, který hraje místo mě střední zálohu a já se s Frantou Niessnerem posunul do útoku. Těžím i z Jirky Krejčího, s kterým si teď na hřišti moc rozumíme," popisuje civilním zaměstnáním dělník ve výrobě.

„V prvním poločase jsme na ně chtěli nastoupit a dát rychlé góly, což se nám i povedlo a těžili jsme z brejku. Do patnácté minuty jsme vedli 3:1 a pak už jsme hráli tu naši hru, dávali jsme si to v klidu a oni se prakticky k ničemu nedostali, navíc dělali chyby vzadu. Přidali jsme tedy časem i další branky," popsal 34letý kapitán Libivé tento jednoznačně vedený zápas s úsměvem na tváři.

Je to nad očekávání

A daří se nejen Košátkovi jakožto jednotlivci, ale i Libivé jako celku. Po pěti zápasech má totiž na svém kontě deset bodů a se skóre 17:9 figuruje na čtvrté pozici. První béčko Lesnice nasbíralo ještě o dva body navíc, Petrov-Sobotín má bodů jedenáct a třetí Úsov je třetí jen díky lepšímu skóre. Hanušovice jsou pak sice o bod páté, ovšem mají o zápas méně.

„Podle mě je to nad očekávání. Ve většině zápasů jsme byli lepší a mohli jsme klidně vyhrát i v Hrabišíně. Tam jsem ale bohužel nedal penaltu. V Sobotíně jsme pak srovnali na 3:3, vzápětí jsme však dostali na 4:3 dvě minuty před koncem. Celkově jsem ale spokojený a budu rád, když skončíme po sezóně do třetího místa," říká borec, který fandí Arsenalu a jehož fotbalovým vzorem byl vždycky hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo.

Teď je to lepší

Ten si také pochvaluje nový systém okresních soutěží na Šumpersku. Oproti minulým letům, kdy se hrála pouze třetí třída rozdělená do dvou skupin totiž od nové sezony funguje i třída čtvrtá (10. liga) a týmy jsou v těchto dvou nově vzniklých soutěžích rozděleny podle jejich výkonnosti.

A Libivá jakožto třetí celek skupiny B samozřejmě zůstala v té vyšší. „Teď je to jednoznačně lepší. V minulosti nás tam bylo jenom devět a každý týden musel jeden tým stát. Navíc se hrálo tříkolově, což nejen nám vůbec nevyhovovalo," vysvětluje.

Ambice nemám, i když…

A má Martin Košátko ve svých 34 letech ještě nějaké speciální fotbalové ambice? „Ne ne, teď už jsem spokojený. Mám rodinu a krásného syna, kterému se hodně věnuji. Žádné ambice už teď tedy nemám. Možná časem trenérské, na to je ale ještě dost času. Nyní ale chci vychovávat k fotbalu syna a celkově se mu věnovat co nejvíce. No a vlastně ano, jednu ambici mám. Chtěl bych překonat tátu, který hrával do 52 let," uzavřel s lehkým smíchem.