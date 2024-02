A výborně si jeho svěřenci poradili i se situací, která by možná jiné týmy naprosto zničila. Těsně před sezonou jim totiž odešel jediný gólman Marek Lejsal do Písečné nastupující v I. B třídě a najednou tedy nebyl nikdo, kdo by se mezi tři tyče postavil. Nakonec to ale dopadlo nejlépe, jak jen mohlo.

„Z toho jsem měl největší obavy. Museli jsme gólmany udělat z hráčů do pole. Jedním byl Honza Schiel. A ten, jelikož je policista, si kvůli tomu musel měnit služby. Dvakrát ho zastoupil i Pepa Machalec. Musím ale říct, že Schiel nás na podzim podržel fakt hodně a i díky němu jsme tam, kde jsme," usmívá se 69letý zkušený lodivod.

Narozeninový start

Nyní už ale podzimní část není ničím jiným, než příjemnou vzpomínkou, a tak se zase muselo začít makat. V Bělé mají každoročně na začátek zimní přípravy vyhrazený jeden speciální den.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě

„Začínáme vždy 11. ledna, na mé narozeniny. Kluci si už na to tak zvykli. První trénink je vždycky bago, od druhého se začne nabírat fyzička. Běháme hlavně po takových zadních cestách v Bělé," popisuje Netopil a dodává: „I s účastí jsem spokojen. Schází se nás okolo deseti, někdy i více. A to je mnohem lepší než minule, kdy nás bylo vždy jen okolo sedmi. Přispívá nám k tomu nejspíš i počasí."

Zatím to doplňujeme

Kromě dobré docházky na tréninky může cestu ke konečnému úspěchu podpořit i fakt, že by do něj bělští fotbalisté měli vstupovat v takové sestavě, v jaké ukončili podzim. Žádné změny v kádru se totiž v nejbližší době nechystají.

„Poté, co nám před sezonou odešel brankář, ale i Karel Cundrla s Martinem Trsťanem a předtím i Pepa Knebl a mnoho dalších, jsme byli dost oslabeni. A tak vždy posilujeme spíše nárazově. Zatím jsme to vždycky nějak doplnili. Nyní to ale nepotřebujeme. Zvládáme to i díky hokejovému střídání," vysvětluje Netopil.

Mladí končí u konkurence

Nutno však dodat, že borci z Bělé pod Pradědem nejsou v horních patrech jesenického okresního přeboru žádnými nováčky. Za posledních devět sezon, což je také doba, kdy tuto soutěž hrají, totiž ani jednou neskončili hůře, než čtvrtí.

Divoká přestřelka i hromadná bitka. Draci mají bod, s Opavou ale padli počtvrté

Při otázce na možný budoucí postup do krajské I. B třídy měl ale šéf jejich lavičky jasno: „To bychom museli pořádně omladit. A u nás se zatím obnovili jen starší a mladší benjamínci, jinak nemáme nic. Naši mladí odešli ve většině buď do České Vsi nebo Jeseníku. Je to ale pochopitelné. Mohou tam totiž pokračovat tou mládežnickou strukturou dál. A vlastně i v mnohem lepších podmínkách a pod kvalitními trenéry," krčí rameny.

Druhé místo chceme udržet, ale…

První z odvetných jedenácti zápasů odehrají bělští fotbalisté v sobotu 6. dubna doma proti poslednímu celku tabulky z Vápenné a ambice na toto odvetné období jsou více než jasné. „Chceme ten druhý flek udržet, ale nebude to jednoduché. Hlavně pak zápasy se Starou Červenou Vodou, kde jsme i přes obrovský tlak ve druhém poločase prohráli 1:3 a také Černou Vodou, do které se vrátil Tadeáš Vala. Nic lehkého nás pak nečeká ani proti béčkům. U jesenického je to jasné. Javornické pak bude nejspíš posíleno o hráče z áčka. To samé platí i pro to bernartické," uzavřel Ivan Netopil.