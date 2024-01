„Na to, v jaké jsme byli sestavě, si myslím, že můžeme podzim hodnotit kladně. Závěr jsme už dohrávali vyloženě jenom s torzem. Zranil se nám klíčový záložník Petr Pelech a také Denis Kipritidis. Dlouho také se svalem laboroval Jarda Klemsa a zhruba od půlky nehrál Peťa Pacal," popisuje předseda klubu i trenér týmu v jedné osobě Josef Pelech, který ale hned nato dodal: „Na druhou stranu se ale zapojilo plno mladých a rozhodně to nebylo špatné. Vždyť jsme, ač jen o skóre, pořád první."

A ani po podzimní části, která čítala třináct zápasů a Baník si v ní zapsal devět výher a čtyři porážky s celkovým skóre 49:35, nezůstali jeho hráči jen tak odpočívat. Právě naopak, stále se snažili zůstat nějakým způsobem ve formě. „Organizovaně jsme už sice netrénovali, byla tady pro nás ale dvakrát týdně vyhrazena tělocvična. A naši kluci se tam pravidelně scházeli v dost slušných počtech. Vždy jich bylo mezi osmi až deseti. A to dokonce i mezi svátky," pochvaluje si.

A ani teď nenechají borci z městečka ležícího na říčce Krupá vůbec nic náhodě. I když odvetnou jarní část započnou až v sobotu 23. března na půdě desátého Petrova-Sobotína, začnou s oficiálními tréninky už někdy v tomto týdnu.

Chci být vždycky první, říká kouč Šumperku Tököly. Postupu by se klub nebránil

„Už 10. února nám začíná okresní pohár, do kterého jsme se přihlásili. Ten by nám mohl zčásti sloužit i jako příprava. Samozřejmě ale máme nasmlouvané i další zápasy, kdyby se cokoli zvrtlo a my náhodou vypadli už s Písařovem. Začátkem března také pojedeme na soustředění do Loučné," popisuje Josef Pelech nejbližší klubový program.

A proč tolik snahy? Ve Starém Městě totiž mají ještě trochu jiné plány, než jen hrát hezký fotbal, bavit sebe a diváky a skončit v tabulce nahoře. Tam totiž míří ještě o něco výš, konkrétně do kraje. „Postup si tady přejeme všichni. Přece jen je I. B třída kvalitnější soutěží a myslím, že by nám slušela. K tomu by nám mohlo hrát do karet, že se už většina kluků uzdravila a zahojila. I Jarda Klemsa už začíná pomalu běhat," hlásí sebevědomě.

„Velkým problémem ale pro nás bude béčko Šumperku. To totiž, když bude chtít postoupit, může nasadit kluky z divizního áčka a my s tím nic neuděláme. Dostaneme desítku a pojedeme domů. Je to trochu nespravedlivé," dodává ale hned v další větě a uzavírá.