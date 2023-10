„V kabině jsme si říkali, že to nesmíme podcenit. Bratrušov byl totiž v tu dobu předposlední a my první. A přesně to se bohužel stalo. První jejich gól byl ale skutečně výstavní. Co ale bylo zásadní, tak Bratrušovští zhruba od páté minuty začali strašně nadávat rozhodčím a zbytečně se s ním rozhádali. Ten jim to možná tak trochu vracel kartami. My jsme potom snížili z penalty a ve druhém poločase už naše brána nebyla ohrožena ani jednou. Byli jsme na koni a už se to tam jenom sypalo," popsal 28letý záložník ve zkratce již uplynulých 93 minut hry.

Na penaltu si nikdo nevěřil

Celkově se Pelech v tomto zápase prosadil třikrát. Nejdříve ve 37. minutě snížil z penalty na 1:2 a v úplném závěru, kdy díky dvěma přesným zásahům Michala Klemsy byl stav už 3:2, přidal v 88. a 90. minutě další dvě trefy a stanovil tak konečné skóre zápasu na 5:2.

„Penaltu jsem kopat nechtěl, ale v tu chvíli nebyl na hřišti nikdo, kdo by si věřil. Vzal jsem to tedy nakonec na sebe a doufal, že proměním. To se povedlo. Další dva góly jsem už pak jenom doklepával do prázdné branky. Druhý po přihrávce Michala Klemsy a třetí zase po přihrávce Jardy Klemsy, když jsme šli od půlky sami dva na brankáře," popisoval borec, který první tři zápasy sezony úplně vynechal a následně nastupoval na pár minut. Proti Bratrušovu se pak jednalo o jeho teprve druhý zápas, ve kterém nastoupil od začátku.

I přes svůj nízký počet startů ale dokázal tento fanoušek Argentince Lionela Messiho a španělské Barcelony, který pracuje jako strojník u šumperských hasičů, nastřílet sedm branek.

Balcárek po Zlínu: Úzkostlivá rozhodnutí. Sudí zápas vyloučením znehodnotil

„Je to super. S novými hráči se kvalita našeho fotbalu zvýšila a některé góly jsou opravdu jednoduché. Je to hlavně jiné oproti minulé sezoně, ve které jsme se na skoro všechny branky strašně nadřeli. Jde také vidět, že to všechny naše hráče velice baví, což je jedině dobře," vysvětluje.

Postup? Nebo raději ne?

A v rozběhlém ročníku se nedaří jen Petru Pelechovi, ale i celému jeho týmu. Staroměstský Baník totiž z prvních devíti zápasů dokázal zvítězit hned v sedmi případech a nestačil pouze na béčko Loštic a Vikýřovice. Nesmí ale usnout na vavřínech. Mohelnické béčko totiž za ním zaostává o pouhý bod a o další bod je na třetím místě béčko Šumperku.

Pro tento klub to však není nic nového. Okolo vrcholu šumperského okresního přeboru se totiž pohybuje dlouhodobě a Pelech přiznává, že už se v šatně mihly i opatrné věty o možném postupu do kraje.

„Po několika vyhraných zápasech se takové myšlenky začaly objevovat. Je to ale složité. V kádru máme několik starších borců, kteří, kdyby se na to vykašlali, tak nevím, co by nás v té I. B třídě čekalo. Budeme tak raději reagovat na průběh sezony. Už dva roky zpátky jsme z podobných důvodů postup odmítli," popisuje.

Pelech pak také rázně odmítl, že by snad chtěl zkusit své fotbalové štěstí ještě někde jinde. „Už asi před dvěma roky jsem měl nabídky na krajský přebor. Odmítl jsem to ale, protože už mám spoustu operací kolena a navíc i rodinu, se kterou chceme začít stavět domeček. V budoucnosti, až budu mít méně starostí, bych možná ale chtěl zkusit trénování žáčků. To by mohlo nastat v době, až začne kopat do balonu i můj syn," uzavřel Petr Pelech.