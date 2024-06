Celkově skončilo lesnické béčko po všech osmnácti kolech na třetím místě se 43 body, dvanáctibodovým náskokem na čtvrtý Hrabišín, tříbodovou ztrátou na druhé Hanušovice a sedmibodovou na béčko Rapotína. Ač by se to na první pohled mohlo zdát jako fajn úspěch, dle Faulhammera moc spokojenosti v šatně nepanuje.

Jak ale sám říká, nebylo to z jeho strany nic až zas tak velkolepého. „Byly všechny dost podobné. Většinou po nějaké kombinační hře. Při prvních dvou jsem prošel mezi dvěma hráči, čtvrtý jsem vstřelil po jejich zbytečné ztrátě a jen ten poslední byl opravdu hezký, když mi to zpoza šestnáctky sedlo do šibenice. Chtěl bych ale vyzdvihnout výkon brankáře Brníčka, který si na mé první tři góly sáhl," popisoval.

V minulých sezonách patřil Faulhammer ale k největším tahounům áčka hrajícího I. A třídu. V té minulé totiž nasázel do sítí soupeřů v šesté nejvyšší soutěži 24 přesných zásahů a v té předminulé sedmnáct. Tentokrát však nastoupil z celkového počtu 25 zápasů pouze do šestnácti.

„V první půlce sezony nastala situace, kdy jsem přestupoval k armádě a absolvoval jsem dvouměsíční výcvik. A teď jsem ve stavu, kdy jsem přes týden pryč a nemohu tedy chodit na tréninky. Měli jsme kvůli tomu i trochu rozepře s naším trenérem A-týmu. Abych ale zůstal v kontaktu s tím sportem, soustředil jsem se alespoň na béčko. Uvidíme, jak se s trenérem domluvíme do budoucna," přibližuje situaci člen spojovacího vojska v Hranicích, který příležitostně trénuje s tamní Duklou.

I tak ale jeho brankostroj nezůstal úplně němý. V oněch šestnácti odehraných zápasech totiž zaznamenal poměrně slušných pět branek. „S tím asi spokojen být mohu, přál bych si ale více. Fotbal jsem ale bohužel přeřadil na trochu jinou kolej. Díky armádě mám ale skvělou fyzičku, takže případný návrat by neměl být problém," říká.

Nová kapitola života

Lesnice měla v této sezoně velký problém se střílením branek a kvůli tomu padla do sestupových vod. V posledních kolech se jí ale začalo dařit plavat proti proudu a vytouženému bezpečnému břehu je skutečně už dost blízko. Pro jistotu by ale z její strany nebylo špatné uhrát alespoň bod na hřišti aktuálně třetí a o druhé místo bojující Paseky. V tomto zápase ale Jakub Faulhammer svému celku nápomocen nebude.

„Zrovna jsem na cestě na festival, takže do Paseky nepojedu. Věřím ale, že to kluci už udrží. Jen je nepříjemné, že se stále neví, kolik týmů nakonec spadne. A příští sezoně zatím z mé strany nechávám otevřený průběh," popisuje Jakub Faulhammer a na závěr nastiňuje své fotbalové vize do budoucna: „Pokud by byla možnost zahrát si alespoň kraj, šel bych do toho. Teď mi ale začala nová kapitola života a soustředím se hlavně na ni. Na fotbal budu třeba pohlížet zase jinak, až se trochu usadím. Uvidíme, co bude za rok, za dva.