Manšaft z Dubicka hraje nejnižší okresní soutěž poté, co do ní v minulé sezoně spadl z okresního přeboru a nyní tak plní jasně zadanou misi - návrat zpět. A to se mu zatím daří. Z jedenácti odehraných zápasů zvítězil osmkrát za tři body a jednou po penaltách a padl pouze v posledním podzimním zápase s druhým béčkem Olešnice.

„Popravdě, první poločas odpovídal svému výsledku, který byl pouze 2:0. To je ale u nás normální, často máme problém s rozjezdy. I teď jsme se zahřívali dost pomalu a chvála bohu, že tam padly alespoň ty dva. V kabině jsme si ale řekli, co všechno musíme zlepšit a projevilo se to. Soupeř navíc vytáhl čtyři hráče dopředu a hned tam bylo pro nás více místa. A začalo to tam konečně padat," popsal tento 26letý střední záložník ve zkratce souboj proti poslednímu týmu tabulky, ve kterém k vítězství přispěl dvěma trefami.

To se na něj tak bodově dotáhlo a stalo se jeho jediným reálným konkurentem, jelikož třetí Líbivá nyní, šest zápasů před koncem, ztrácí již osm bodů. „Tato soutěž je oproti okresnímu přeboru o poznání pomalejší. Navíc je to někdy dost o zranění. Člověk se prostě často bojí o nohy. Jsem ale rád, že nám to zatím šlape. A také, že jsme se po tom loňsku opět nastartovali. Postup je náš cíl už od začátku a trochu nepříjemná je jen ta Olešnice. Věřím ale, že to nakonec zvládneme. A že by proti nám mohli nasadit hráče z áčka? To si člověk nevybere, stalo se to i na podzim," přibližuje aktuální rozpoložení v kabině.

Tři body? Alfa a omega!

Už v neděli pak borce z obce na Šumpersku o zhruba 1100 obyvatelích čeká další výzva, když znovu na svém domácím hřišti přivítají pátý celek béčka Libiny. Ten má sice nyní fazonu, když poslední tři zápasy zvládl za plný počet devíti bodů, Šín to však vidí více než jasně: „Neočekávám nic jiného, než výhru. Nic jiného pro nás v tuto chvíli vlastně ani neexistuje. Musíme body sbírat jenom po třech a je úplně jedno, jakým způsobem. To je pro nás aktuálně alfou a omegou," říká s obrovskou dávkou optimismu a odhodlání.

Kariéra trenéra?

A jaké on sám má ve svých 26 letech do svého budoucího fotbalového působení ještě ambice? „Přemýšlel jsem už, že bych zkusil vyšší třídu, ale zatím zůstávám tady. Daleko více mě ale baví práce s dětmi, které v Dubicku trénuji. Hraní beru v podstatě jako takový bonus. Rád bych se do budoucna tedy posunul zejména trenérsky," uzavřel Filip Šín.