Fotbalistům Štítů vstup do jarní části sezony C skupiny olomoucké I. B třídy vyšel…

„Hodně nám pomohl ten můj rychlý gól. To nás uklidnilo a od té doby jsme zápas měli více-méně ve svých rukou. Jsem za tu výhru velmi rád, jelikož to pro nás bylo opravdu důležité utkání. Připravovali jsme se na něj ale stejně, jako na každé jiné. Přece jen, na této úrovni je stále nejdůležitější si ten fotbal hlavně užít," říká borec, který většinu své dosavadní kariéry prožil v MSFL a divizi v barvách zábřežského Sulka.

Jsem zvyklý na lepší výkony…

Ten se v tomto utkání trefil dvakrát. Nejdříve, jak již zmiňoval, se trefil ve druhé minutě poté, co jej dopředu vysunul jeden ze záložníků a on pak střílel do protipohybu gólmana Voznicy. Druhou přesnou trefu pak přidal v minutě 69., když jeho spoluhráč Petr Žák vyšachoval obranu, posunul míč pod sebe na úroveň penalty, kde už čekal, šikovně si počkal, až proběhne okolo obránce a vystřelil do míst, kde už strážce petrovsko-sobotínské svatyně nedosáhl.

Celkově tak zapsal svůj pátý a následně i šestý gól v této sezoně, s čímž, jak říká, může být poměrně spokojen. „Na to, že netrénuji, to jde. Jsem ale zvyklý na lepší výkony. Opravoval jsem totiž dům a byl jsem pak i delší dobu zraněný. I kvůli tomu jsem odešel ze Zábřehu do Leštiny. Abych si ve svém věku zakopal ještě alespoň ten okres," vysvětluje civilním povoláním obráběč a dodává: „Doufám ale, že už to bude jenom lepší."

Máme na horní polovinu

Co se pak týče postavení v tabulce, je Leština aktuálně s 22 body na sedmé pozici. Zaznamenala však skvělý start do jara, když ze dvou zápasů brala plný počet šesti bodů. Kromě Petrova-Sobotína totiž ještě předtím porazila výsledkem 4:1 i Jindřichov.