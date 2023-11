„Byl to takový zápas nahoru-dolů. Po šestnácti minutách jsme prohrávali 0:2 a v tu chvíli určitě nikdo nečekal, že ten zápas skončí takhle. Do poločasu jsem ale dal dva góly na 2:2 a po přestávce jsme už byli jasně lepší. To pro nás bylo velmi důležité, jelikož jsme v tu dobu byli poslední," popisoval zápas tento 23letý kanonýr, který kromě dvou vyrovnávacích gólů vstřelil ještě čtvrtý a pátý.