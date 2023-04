Proto v úvodních jarních zápasech nepatřil do základní sestavy. „Zasáhl jsem do nich z lavičky. Nemám moc natrénováno a musím na sobě pracovat, abych patřil do úvodní jedenáctky. I přes svůj věk chci prostě hrát a ne jen vysedávat na střídačce,“ pokračoval.

A ukázal, že na hřišti je stále platný. Proti Jedlí skóroval hned třikrát. „Ale byly to asi tři nejsnadnější branky v životě,“ pousmál se. U první dorazil vyraženou střelu spoluhráče Víta Drobiliče do prázdné, druhou mu nachystal Michal Hejl přihrávkou před odkrytou bránu a třetí dal z penalty.

„Míč na penaltu jsem si bral s vědomím, že pokud ji proměním, bude mě to něco stát. Na příští zápas rád donesu nějakou láhev dobrého rumu,“ popsal střelec, jemuž se hattrick povedl ve 45 letech po dlouhé době.

„Určitě se mi to někdy podařilo, ale bude to hrozně dávno. Osobně mě to potěšilo, ale bez ostatních spoluhráčů bych to nedokázal. Byl jsem ve správný čas na správném místě,“ říkal. A radost mohl mít ještě z jednoho důvodu.

„Na utkání jsem měl „vlastní“ kotel složený z rodinných příslušníků. Většina z nich vyrazí na fotbal jednou za rok nebo za dva. Jsem rád, že si vybrali právě tento zápas,“ byl spokojený.

I díky výhře drží Postřelmov také po čtrnáctém utkání sezony neporazitelnost a je v čele šumperské III. třídy, skupiny A bez ztráty bodu.

„Aktuální výsledky odpovídají tomu, že naše béčko posílilo před sezónou několik starších hráčů z A týmu. Zatím jsme všechny zápasy zvládli vítězně a hodláme v tom pokračovat. Bylo by pěkné vyhrát soutěž bez zaváhání, ale pořad je to fotbal, kde se překvapení dějí každý den,“ je si vědom Dvořák.

Postřelmov má nyní náskok osmi bodů a je velmi blízko zajištění postupové pozice. „Aktuálně chceme soutěž vyhrát a pak se uvidí. Máme mužstvo s vyšším věkovým průměrem, ale pokud budeme všichni pokračovat s fotbalem dál, asi bychom si okresní přebor rádi zkusili. Pokud mi to zdraví dovolí a já věřím, že ano, budu u toho taky,“ prozradil Miroslav Dvořák.

Útočník zapsal také pár minut v I. A třídě za postřelmovské áčko, které je ve své skupině A na druhém místě. „Byla to opravdu jen výpomoc, už tam herně nemám co dělat. To ale neznamená, že nepatřím do stejné party, protože se u nás snažíme držet hesla: Jsme jen jeden tým, Postr,“ uzavřel.