Jednalo se o celky z nižších pater tabulky. Vidnava získala v dosavadních devíti zápasech jediný bod, Řetězárna měla na svém kontě body čtyři. Mírným favoritem tak byli hosté a podle toho také vývoj utkání vypadal.

Řetězárna šla do vedení už v první minutě a v sedmé přidala druhý gól. „Vstupovali jsme do zápasu s tím, že se jedná o rovnocenného soupeře, ale dostali jsme ze začátku nešťastné branky. Gólman, který normálně nechytá asi neměl svůj den,“ popisoval domácí trenér Roman Šebesta.

Jeho tým vyfasoval v úvodním dějství hned pět branek. Sám se trefil pouze jednou a vypadalo to, že odejde s dalším debaklem (v letošní sezoně Vidnava prohrála 0:14, 2:8, 0:6, 2:8, 1:9, 0:8, 0:3, 0:4, pozn. red.)

Dokonce trenérovi odešel jeden z hráčů. „Jsem rád, že vůbec přišel, protože ho bolela záda, ale myslím, že kdyby byl stav jiný, tak neodešel,“ přiblížil vidnavský kormidelník.

Ve druhém poločase se ale začaly dít věci! Slusarz jako správný kapitán zavelel gólem k obratu. Přidali se k němu dvoubrankoví Kadeřábek s Šebestou a během dvaadvaceti minut Vidnava vedla 6:5.

„Neustále teď dostáváme na buben. Ale druhý poločas se to nějak zlomilo. Dali jsme Kamila Šebestu dopředu. Do té doby hrál stopera, aby to tolik nehořelo, ale nečekali jsme, že se to takhle zvrátí,“ popisoval Roman Šebesta.

Jenže radost trvala pouze dvě minuty. V 80. minutě totiž dokonal hattrick hostující Filip Danel a bylo opět srovnáno. „Mrzí nás, že jsme obrat nedotáhli, diváci byli v euforii, když jsme to takhle dotáhli. Posledních deset minut jsme tlačili, ale už se nám nepodařilo dostat míč do brány,“ litoval Šebesta.

Vidnavská pohádka tak dobrý konec nenabídla, protože domácí hráči podruhé za sebou nezvládli penaltový rozstřel. Pozitivem však bylo, že v duelu vstřelila stejný počet branek jako v dosavadních devíti zápasech.

„Po průběhu ale samozřejmě bod bereme. Zápas se mi líbit a stejně tak divákům. Bylo to drama až do konce. Na takový zápas jsem čekal, protože kluky to přestávalo bavit, když dostáváme všude šišku. Doufám, že je to nakopne,“ přeje si Šebesta.

I když Vidnava zůstává poslední, tak vyhlížejí lepší zítřky. „Hráli jsme teď pořád s jinou sestavou. Nastupují za nás šestnáctiletí kluci nebo pak chlapi, kteří mají pětačtyřicet. Teď máme poslední dva zápasy a v zimě bychom chtěli kádr doplnit,“ uzavřel Šebesta.

Vidnava - Řetězárna B 6:6 pen. 3:4

Branky: 58. a 62. z pen. Kadeřábek, 70. a 78. Šebesta, 16. Mondek, 56. Slusarz - 39. z pen., 44. a 80. Danel, 1. Vrána, 7. Gerstberger, 19. D. Srněnský.

Rozhodčí: Fukna - Nedoma, Burďák. ŽK: Čučka, Ferenc - Kováč. Diváci: 105

Vidnava: Pessel - Žiga, Bihari, Horvát, Šebesta, Onciul, Mondek, Červík, Jakubčík, Čučka, Slusarz. Střídali: Kadeřábek, Novák, Ferenc.

Řetězárna B: Michálek - Vlachopulos, Kováč, Soukup, M. Srněnský, D. Srněnský, Babčák, Jelínek, Ivanič, Vrána, Danel. Střídali: Gerstberger, Kočí, Fedor.

Ve Vidnavě se přitom ještě v sezoně 2016/17 hrála I. B třída. Následující sezonu ale tamní fotbal na rok skončil a v ročníku 2018/19 přihlásili ve Vidnavě jesenický okresní přebor, kde se snaží klub čtvrtou sezonu stabilizovat. „Celou dobu nás provází smůla. Dříve se tady hrál dobrý fotbal, potom byla sezonu výluka a následně jsme soutěž opět přihlásili, ale další sezony zastavil koronavirus. Máme problém to teď dát dohromady. Nějak se dole plácáme, ale chceme to dát do kupy a fotbal ve Vidnavě udržet,“ řekl Roman Šebesta.