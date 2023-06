„Už ve druhé minutě jsem otevřel skóre dost bizarní střelou z dálky, kterou gólman podcenil. Pak udělal další velkou chybu, když mě trefil při rozehrávce a byl z toho druhý gól. Pak už jsme diktovali tempo, já si začal věřit a začalo mi to tam padat. Jsem rád, že to tak vyšlo, protože taková očekávání jsme od tohoto zápasu neměli," dodal Kašník s tím, že naposledy šest gólů v jednom zápas nastřílel 15. dubna při výhře 10:2 nad Supíkovicemi.

Porušení životosprávy?

Poté přiznal, že v rámci pozápasových oslav a následné závěrečné porušil své klasické zvyklosti. „Ač nepiju, na rozlučce sem si něco dal. Nic velkého to ale skutečně nebylo, snažím se dodržovat pitný režim, tak jak se má," zasmál se student oboru Rekondiční a sportovní masér v Havířově, který by byl dle svých slov jednou rád zaměstnán v nějakém sportovním klubu.

Mikulovice ovládly I. B suverénně bez porážky. Postup však odmítly. Proč?

Chci překonat čtyřicítku

Celkově tento 20letý rodák z Havířova dosáhl v sezoně na 20 přesných zásahů. Vzhledem k tomu, že z celkových dvaceti zápasů nastoupil kvůli své účasti ve třetí lize stolního tenisu jen do jedenácti, by se to mohlo zdát jako velice solidní číslo. On však není spokojen ani trochu.

„Mohl jsem jich dát mnohem více. I když jsem spoustu zápasů nehrál, tak jsem obrovskou spoustu šancí zbytečně spálil. I v té Vápenné jsem neměl být šestigólovým Kašníkem, ale třeba klidně desetigólovým. Když jsem to pak viděl na videu, říkal jsem si, že bych se měl vrátit na hřiště a dát si další trénink," řekl s lehkým úsměvem.

„Příští sezonu už chci odehrát celou a překonat letošního nejlepšího střelce, který dal 40 gólů," dodal sebevědomě borec, který již má v onom zmiňovaném stolním tenise na svém kontě druhé místo v Olomouckém kraji do 19 let, taktéž stříbro z krajského přeboru Olomouckého kraje z minulého roku a bronz z mistrovství České republiky mladších žáků v roce 2015.

Domluvil slovenskou televizi, teď chce do kraje

A jak je vlastně spokojen s celkovým vývojem sezony z pohledu Lipové-lázní? „Jak se to vezme. Na podzim jsme nevyhráli ani jeden venkovní zápas. Měli jsme problémy s absencemi, včetně té mé. A bez klíčových hráčů to u nás prostě nejde. Po výhře 10:2 nad Supíkovicemi se ale tým konečně nastartoval a začal vyhrávat. Domluvil jsem na jeden z našich zápasů i slovenskou internetovou televizi Iná liga, což mělo po vesnici ještě dlouho poté skvělý ohlas," popisoval fanoušek Juventusu Turín, Baníku Ostrava a také obrovský obdivovatel Cristiana Ronalda.

Zdroj: Youtube

Zároveň také Sebastian Kašník na úplný závěr přiznal, že rozhodně nechce, aby se jesenický okresní přebor stal jeho osobním fotbalovým stropem.

Postřelmov míří do krajského přeboru. Hlásí také první posily, jednu z divize

„Ambice mám vyšší. Je to sice těžké skloubit i s tím stolním tenisem, ale snažím se mezi tím najít rovnováhu. Přece jen, fotbal mě baví více. Nechci přesně říkat, jaké mám plány, ale vím, jak jich dosáhnout. Měl jsem i nabídku z I. A třídy v Moravskoslezském kraji, ale jelikož studuji v Havířově, tak si rád zpestřím víkendy zápasy v Lipové. Je to srdeční záležitost. Do dvou let ale chci jít do I. B třídy a docílit tam úspěchu. Jak v počtu gólů, tak hlavně toho týmového," uzavřel Sebastian Kašník.