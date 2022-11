„Chtěl bych jenom říct, že je to pro nás historický okamžik. Za celý půlrok prohrát pouze jeden zápas, a to ještě navíc po penaltách, to tu snad ještě nebylo," doplnil jej i šestačtyřicetiletý kapitán týmu Petr Erneker.

Mohelnický Juventus má ve svém středu z celkového počtu šestnácti hráčů pouhé dva mladší třiceti let, zato hned osm je starších čtyřiceti let.

„Obrovsky hraje v náš prospěch zkušenost a zápal pro hru. Hráči chytili, podle mě, druhou mízu a mají chuť na hřišti ještě něco dokázat," vysvětluje tuto raritu Hampl. „Ale tak nepochopitelné to vlastně není, když jsme ta skutečná záloha Juventusu Turín," dodává se smíchem a obrovskou porcí nadsázky.

Tréninky? Na co?!

V letošní, čerstvě ukončené, podzimní části mohelnický Juventus ze třinácti zápasů zvítězil hned dvanáctkrát a pouze jednou padl po penaltách s Petrovem-Sobotínem. Před druhým Novým Malínem, který má naopak většinu hráčů ve věku do třiceti let, vede o poměrně luxusních osm bodů. Navíc jej zdobí i skvělé skóre 45:17, což značí nejlepší útok a třetí nejlepší obranu.

„Možná je to klišé, ale je to hlavně o tom kolektivu. Navíc možná můžeme dát rovnítko mezi stářím a zkušeností. Většina z mých spoluhráčů jsou bývalí zkušení fotbalisté, kteří hráli i vyšší třídy či divizi," líčí možné důvody úspěchu kapitán Erneker.

Ještě neuvěřitelněji pak tento výsledek vypadá, když se dozvíte, že hráči Juventusu v podstatě vůbec netrénují. „Měli jsme za celou existenci klubu pouze dva tréninky. A k těm mužstvo ani nesešlo," směje se borec, který si v minulosti prošel i známějším mohelnickým efkáčkem.

„Co ale kluky znám, tak všichni k fotbalu dělají i nějaké doplňkové sporty. Ať už je to tenis, ve kterém máme každoročně mezi sebou dva turnaje, malá kopaná, cyklistika a tak dále. Tento půlrok to na úspěch stačilo, v tom dalším to už třeba stačit nebude. Je to také o štěstí. Velký podíl na tom mají i naši fanoušci, kteří za námi chodí jak na domácí, tak i na venkovní zápasy," dodává ale hned.

Když postup, tak jedině do kraje

V jednom si jsou ale hráči okresního Juventusu jistí. I kdyby snad svou soutěž vyhráli, jako že k tomu mají vážně skvěle našlápnuto, nahoru už jít nechtějí.

„Děláme si z toho spíš legraci. Ambice na postup ale vážně nemáme. Jedině, že bychom to vzali podle hesla ze seriálu Okresní Přebor ‚Když postup, tak jedině do kraje'. Tam bychom si mohli zahrát i proti Mohelnici, našemu béčku," uzavřel Petr Erneker se smíchem.