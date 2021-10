Do utkání vstupovaly domácí Bernartice B pouze v deseti lidech. „Asi ve dvacáté minutě jich bylo pak jedenáct,“ přiblížil vývoj vedoucí Zlatých Hor Radok Fukna.

Do šaten šel jeho tým s vedením 3:1 v zádech. Při začátku druhé půle však bylo jasné, že by o náskok už neměli přijít, protože Bernartice vyběhly opět oslabené - tentokrát bylo hráčů už jen devět.

„Bohužel se kluci zranili,“ litoval trenér Bernartic Petr Salva. Mezitím hosté navýšili náskok v 51. minutě na 5:1.

„Bylo to nezáživné utkání. V prvním dějství jsme zahodili šest šancí, ve druhém další tři. Po tom, co dostali 32:1, tak kdyby se zápas dohrával, tak mohli zase dostat patnáct až dvacet gólů,“ věděl Fukna.

Jenže k tomu nedošlo, kvůli dalším zdravotním problémům v sestavě domácích. V 64. minutě musel hlavní rozhodčí za stavu 1:5 duel ukončit pro nedostatečný počet hráčů Bernartic.

„Byl jsem naštvaný a mrzelo to mě i kluky. Hrálo se ve 12.15, máme to do Bernartic asi čtyřicet kilometrů, jeli jsme autobusem skoro hodinu, takže celé dopoledne přišlo vniveč. Kdyby ráno zavolali, že jich je málo, tak se dalo utkání přeložit, ale asi si mysleli, že jich bude dost,“ popisoval Fukna.

„Hodně mě mrzí, že se zápas nedohrál, ale zdraví hráčů je přednější. V příštím kole už snad budeme mít více lidí a možná i někoho na střídání, protože se někteří pomaličku uzdravují. Je to ale dlouhodobější problém,“ uzavřel bernartický Salva.