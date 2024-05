„Celý život jsem hrál daleko od domova. Musel jsem dojet autem do Rapotína, Šumperka, kamkoliv, kde jsem hrál. Pak jsem sedl do autobusu a jel někam na zápas. Žil jsem za volantem a prakticky jsem neznal domácí zápas. Pro návrat byla spousta aspektů. Tím největším byla rodina. Mám dva malé kluky, takže roli hrál čas. K tomu musím přičíst můj věk, příští rok mi bude čtyřicet,“ popisoval Jaroslav Klemsa, proč opustil Rapotín, kde působil od roku 2020.

Nebylo to však pro něj jednoduché. „Skoro jsem to obrečel. Byl jsem tam spokojený, ale všechno jednou končí. Kluci i vedení mě přemlouvali, ale už mám jiné priority. Od šestnácti hraji za muže a fotbalu jsem si užil dost. Rapotín dál sleduji a jsem s kluky v kontaktu. Nezapomněli jsme na sebe,“ pokračoval.

Ve Starém Městě to má na hřiště několik desítek metrů. Navíc, když o jeho návratu uslyšel Jaroslavův brácha Michal, nelenil a do Starého Města zamířil též. „Nevracel jsem se kvůli tomu, abych si zahrál s bráchou. Ten byl v té době v Lesnici, ale jsem rád, že šel za mnou,“ říká bývalý kapitán Rapotína.

A tak společně zahájili pouť za postupem do krajské I. B třídy. Oba nasázeli během sezony 14 branek, o jednu víc vstřelil Petr Pelech. „S bráchou tam ale žádné hecování o to, kdo dá víc gólů, není. Vždycky nám šlo o výhry týmu. Já raději na gól nahraji,“ sdělil Klemsa, který nastupuje v útoku, zatímco brácha je střední záložník.

„Hraje se mi s ním dobře. Jak jsme byli trénovaní, tak to na téhle úrovni jde poznat. Přece jenom je to méně rychlá soutěž. Jsme spolu rádi. Je jasné, že raději najdu přihrávkou bráchu, ale nehrajeme vyloženě na sebe,“ dodal.

Hattrick, zranění a konec kariéry?

O uplynulém víkendu to byl však on, kdo řídil vítězství Starého Města v derby s Jindřichovem 4:2. Nasázel hattrick. Nejprve napálil míč z pětadvaceti metrů na přední tyč, poté proměnil penaltu a vše završil trefou do šatny po přihrávce právě svého bratra.

Vše to směřovalo k parádnímu odpoledni, jenže… Okolo šedesáté minuty se vše otočilo. „Chtěl jsem se porozběhnout do prostoru a najednou obrovská rána a skácel jsem se k zemi. Praskla mi achilovka, byla to fakt velká bolest. Myslel jsem, že mě někdo kopl, ale nikdo kolem mě nebyl. Bylo to nezaviněné, udělal jsem si to sám. Zavolala se rychlá a jel jsem do nemocnice,“ smutnil klíčový muž Starého Města.

„V nemocnici pak máte různé pocity. Honí se vám toho hlavou strašně moc. V daný okamžik jsem si říkal, že je konec,“ pokračoval Klemsa. Ještě sobotu jej měli operovat, ale kvůli akutnímu případu šel na řadu až druhý den v neděli.

Teď už je doma, ale myšlenky pozitivní příliš nemá. „Doktoři odhadují rekonvalescenci na rok. Navíc mi říkají, že se to může vrátit. Je to nepříjemné, týden ležím doma jak lazar a stojí mi práce, máme děti, takže přemýšlím, jestli mi to za to ještě stojí,“ potvrdil, že uvažuje také o konci kariéry.

Na rozseknutí tohoto rozhodnutí ale bude mít teď času dost. A nebude to jednoduché. „Už teď mi fotbal chybí. Chtěl jsem jít se podívat za kluky na trénink, ale jak se člověk zvedne a dá tu nohu dolů, tak to pořád dost bolí. Je jasné, že až budu chodit koukat na zápasy, tak mě budou svrbět nohy. V hlavě jsem si to v nemocnici už trošku srovnal. Ale je otázka co budu dělat za půl roku,“ říká.

Postup

Staré Město mělo navíc sezonu rozjetou perfektně. Po 20. kolech šest zápasů před koncem je druhé o dva body za vedoucím béčkem Šumperku. „Doufám, že se postoupí. Máme dobrý a hlavně trénující mančaft. Kluci na I. B třídu mají. Navíc je tady i dobré zázemí a fanouškovská základna. Chodí na nás regulérně nejvíce lidí,“ pochvaluje si Klemsa s tím, že ambice v klubu jsou, ale postup bude tým muset vybojovat bez něj.

I kdyby se Jaroslav Klemsa rozhodl aktivní hráčskou kariéru ukončit, s fotbalem definitivně seknout nechce. „Jsem magor do fotbalu. Určitě bych se do něj chtěl jakkoliv zapojit. Máme trenéra, ale teď jsem měl na starosti kondiční stránku. Musím kluky pochválit, protože na okres jsou dobře nastavení,“ popsal.