„To, jak se nám daří, je na jednu stranu příjemné, na druhou stranu je ale situace taková, že nemáme lidi. Dlouhodobě se tady o něco snažíme, ale bohužel nedisponujeme stabilní sestavou. Mám tedy strach, že to bude všechno k ničemu. Daří se mně, výsledkově se daří i týmu, ale nevíme, co bude po konci sezony,“ říká rozpačitě Petr Pelech.

„Mluví se o teď hodně o tom, že by se k nám někdo z kluků mohl vrátit, dále že by někdo odešel a někdo skončil. Nevíme, co dělat. Nechceme totiž postoupit a za rok se s ostudou vrátit zpět. Já sám bych ale byl stoprocentně pro postup,“ pokračuje.

Ještě v podzimní části soutěže přitom Staroměstské vůbec nic takového netrápilo. Všechno ale chytlo nečekaný spád v průběhu zimní přestávky. „Minulý rok na jaře k nám přišel čtyřiapadesátiletý trenér Milan Navrátil, který s námi prošel celou přípravou i podzimem. Bohužel ale v zimní přestávce dostal mrtvici a zemřel,“ konstatuje Pelech smutným hlasem.

„Pod ním se hrálo skvěle. Chtěl postoupit a navíc plánoval příchody nějakých domluvených hráčů. Kdybych ho měl citovat, tak říkal, že proletíme B třídou a zastavíme se až v A třídě,“ povzdechl si.

„Trenér Navrátil nám nastolil určitý styl, který my teď ani pořádně nedodržujeme, protože nedokážeme totiž docílit toho, čeho chtěl on. Je fakt, že jsme si někdy klepali na čela, co že to vlastně po nás chce, ale po podzimu jsme skončili první se sedmibodovým náskokem,“ podotkl.

Přišla demoralizace

Dle Pelechových slov nebyl Navrátil pouze skvělým trenérem a stratégem, ale také vysokou morální autoritou. Ta dnes Starému Městu chybí nejvíce. „Nyní jsme v situaci, že večer před zápasem ani nevíme, kdo bude druhý den vlastně hrát. To předtím neexistovalo. Tým nyní stojí zhruba na pěti hráčích a zbytek musíme lepit patnáctiletými dorostenci,“ přiznává Pelech.

„Neexistovalo také to, že by si někdo dovolil nechodit na tréninky nebo před zápasem jen tak posílat omluvenky ve stylu „Nedorazím, mám celý týden úpal“,“ kroutí nechápavě hlavou.

„V současné chvíli je trenérem můj otec Josef. Funguje to ale spíše tak, že se na věcech okolo taktiky domlouváme sami. On je spíše takovým vedoucím mužstva. Proto by byl v současné chvíli vítán úplně kdokoliv, kdo by se tím chtěl zabývat,“ vysvětluje.

Problém s A-mužstvem však není jediný, který staroměstský Baník v tuto chvíli tíží. „Máme problém i s dorostenci a žáky. Všechno to má na starost můj spoluhráč z mužů Petr Pacal. Ten se teď kvůli tomu chce na aktivní fotbal vykašlat a věnovat se pouze mládeži. Navíc je dost možné, že po sezoně skončí i náš nejlepší střelec Ivo Lazarov,“ říká.

Jedinou reálnou možností, která by tak mohla všem v klubu, kterým jde o společnou věc, pomoci, by byl návrat odchovanců z jiných klubů. „Byl bych strašně rád, kdyby se k nám vrátili Míra Rohoň a Jarda Klemsa z Rapotína a měli bychom i stálého brankáře. Standa Pěnička, který nám chytá, nebyl letos ještě ani jednou kvůli práci na tréninku,“ uzavřel Petr Pelech.