Nakonec jej zastavil stejně jako ostatní covid a postup se tak nekonal, přestože končil ročník s bilancí osmi výher a jediné porážky s fantastickým skórem 52:9. „Takže to v příští sezoně pro nás bude zase nultý ročník,“ smutnil předseda Šumperka Ladislav Šabo, že nevyšel posun nahoru.

Ono se totiž nejedná o ledajaké béčko. Hrají za něj šestnácti či sedmnáctiletí kluci. „Není to tým mužů. Je to béčko dorostu. Místo, abychom jej měli v dorosteneckém okresním přeboru, máme jej v mužích,“ objasnil Šabo.

„Není naším cílem ani nechceme, aby za něj hráli čtyřicetiletí chlapi nebo abychom měli v áčku dvaadvacet hráčů a šest z nich chodilo za béčko,“ pokračoval.

Také v následující sezoně bude úkolem postup. „Tým musí být dominantní jako v minulé sezoně. Minimálně do okresního přeboru musíme postoupit. Chtěli jsme, aby to už letos byl okres a cíl by byl opět postup. Pokud by měl Šumperk v budoucnu béčko dorostu v I. B třídě, bylo by to dobré. Ale uvidíme, jak to bude v další sezoně a pak se o tom budeme bavit,“ pokračuje Šabo.

Do nového ročníku vstoupí Šumperk B na domácím hřišti v sobotu v 16 hodin proti celku Jedlí.