„V obou kategoriích dorostu máme 45 kluků. Starší hrají moravskoslezskou divizi s cílem postoupit, mladší působí v kategorii U17. Pro ty, kteří nejsou tolik vytížení v divizním áčku, tak máme uplatnění a mají možnost získávat zkušenosti s mužským fotbalem,“ prozradil k obnovení záložního mužstva předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

„Také jsme z dlouhodobého hlediska chtěli vyřešit přechod hráčů z dorostu do mužů, abychom o nadějné kluky nepřicházeli tím, že je pošleme někam do okolních klubů, kde třeba přestanou trénovat a ztratíme je z dohledu. I když třeba ty, co jsou v Losinách či Rapotíně bedlivě sledujeme. Ale návraty pak bývají složitější. Do budoucna bychom chtěli béčko vytáhnout nejlépe do I. A třídy a jeden dva roky si ty mladé hráče tady podržet s tím, že budou trénovat s áčkem a budou zápasově vytížení v záložním mužstvu. Zkrátka je chceme mít na očích,“ řekl dále Ladislav Šabo.

„Ale netvrdím, že by tam byli všichni, ti opravdu top dorostenci, o které bude zájem, by asi rovnou zamířili někam do krajského přeboru s tím, že by minimálně dvakrát týdně trénovali v Šumperku a naopak u hráčů, kteří třeba potom v jednadvaceti zjistí, že to asi nebude na divizi, tak by odešli na hostování jinam,“ vysvětluje šéf šumperského fotbalového klubu.

Celek mladíků FK Šumperk B si pak zatím v rámci okresní soutěže vede znamenitě. Do koronavirové pauzy stihl odehrát devět zápasů s bilancí osmi vítězství a jediné prohry. To vše s impozantním skóre 52:9.

„Ta jedna porážka mě hodně mrzí, ale nedá se nic dělat, je to sport. Zatím však vedeme soutěž. Ta je rozdělená na dvě skupiny. Určitě chceme hrát závěrečné finále a jasným cílem je postup,“ nastínil letošní ambice Ladislav Šabo, který se uplynulý víkend jako bývalý gólman po delší době znovu postavil mezi tyče právě v barvách šumperské zálohy, jenž naposledy na svém hřišti rozebrala 9:0 celek Hanušovic.

„Ale právě bez těch malých klubů by pak nešel dělat velký fotbal. Klobouk dolů před nimi,“ zdůraznil Ladislav Šabo.

Ve zmíněném klání naskočili v domácím dresu i borci z divize Petr Linet, Marek Smrž či Libor Demeter. Posledně jmenovaný se navíc podílel na destrukci soupeře čtyřmi góly a stal se tak okresním kanonýrem víkendu.

„Protože nám odložili nedělní divizní zápas proti Bzenci a chtěli jsme si zahrát, nastoupili naposledy i někteří borci z áčka, dokonce i já jsem si zase zachytal, ale moc toho na mě nešlo. Byla to spíš taková výjimka. Je pravda, že zkušenějším divizním hráčům tato soutěž asi moc nedá, ten rozdíl v kvalitě je opravdu obrovský,“ uvedl Ladislav Šabo.

„Ale třeba konkrétně u Libora Demetera je situace trochu jiná. Prošel si řadou zranění a po těch pauzách a době, kdy působil v nižších soutěžích, vidíme, že to stále není ono. Potřebujeme aby stabilně hrál, zvykl si na zápasovou zátěž a tohle angažmá by mu mělo pomoct, aby se zase dostal do kondice a mohl si vybojovat zpět místo v základu,“ řekl závěrem předseda FK Šumperk.