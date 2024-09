„Byli jsme namotivovaní po prvních dvou zápasech, které nám nevyšly. Máme ambice na postup a tři body ze dvou zápasů bylo fakt málo. Chtěli jsme tedy už na soupeře vlétnout hned od začátku a on se po druhém gólu už tak nějak rozložil sám. Teď už je v kabině atmosféra o poznání lepší," zhodnotil tento 25letý borec uplynulých 90 minut, které svým výsledkem spíše připomínají fotbalovou exhibici.

Hudlík nejdříve ve 12. minutě otevřel skóre, ve 33. zvýšil už na 3:0 a po změně stran pak v krátkém rozmezí 53. a 55. minuty zvýšil postupně na 4 a na 5:0. Sám však nechtěl svůj výkon příliš zveličovat. „Na první dva góly mi přihrál spoluhráč Marián Vítek a u dalších dvou to zase bylo o štěstí a příhodném odrazu," popsal tyto situace skromně a dodal, že tak jako po každém utkání, i po tomto samozřejmě zaplatil pokutu do týmové kasy.

Na hřišti v nové roli

Celkově se Hudlík v této sezoně trefil během tří kol už pětkrát, když v minulém zápase na hřišti Jestřebí vyrovnával na 2:2 a zajistil tak svému týmu alespoň bod za prohru po penaltách. Je tak na dobré cestě, aby vyrovnal či snad dokonce překonal svůj vlastní výkon z minulého ročníku, kdy se během jedenácti odehraných zápasů trefil patnáctkrát.

„Já myslím, že střílet góly je povinnost útočníka. A jaký mám na to recept? No asi být ve správný čas na správném místě. Samozřejmě by to ale nešlo bez spoluhráčů. Takový můj dvorní nahrávač je právě Marián Vítek, který to vždy dokáže nějakým způsobem ke mně procpat," vysvětluje s úsměvem.

„Vždycky jsem na to však rozhodně zvyklý nebyl. Skoro dvacet let jsem hrával v Sudkově stopera. Dá se tedy říci, že je to pro mě vítaná změna. Už mě totiž nebavilo jen všem kazit radost, a tak jim ji teď pro změnu kazím tím, že jim dávám góly," dodává nyní už s regulérním smíchem tento civilním povoláním policista.

Policejní tým