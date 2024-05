„Většina mých gólů padla v době, kdy už soupeř neměl tolik fyzických sil. Bylo vidět, že jeho mužstvo tvoří hráči, kteří buď nemají takovou úroveň, anebo jsou již pokročilejšího věku. Někteří z nich už ani druhý poločas nedohráli, naopak ti ostatní se snažili co nejvíce faulovat. O fotbalu to už moc nebylo," líčil civilním povoláním manažer prodejny řetězce s nábytkem a zároveň i obrovský fanoušek Barcelony.

„Myslím si, že soupeř nebyl nachystaný a bylo znát, že na to prostě nemá hráče a tím pádem ani úroveň. Byl to tedy typický zápas prvního s téměř posledním," těmito slovy popsal kanonýr rapotínského béčka průběh zápasu, který byl v podstatě rozhodnutý už po prvním poločase, kdy na ukazateli skóre svítil stav 5:0.

Rapotínské béčko je sice v této sezoně na vysoké výhry zvyklé. Zde se však jednalo o jeho druhou nejvyšší, a tak není divu, že v kabině, tak jak je v českém prostředí zvykem, padaly i nějaké ty pokuty. A tu nejvyšší samozřejmě naprosto nespravedlivě zaplatil autor nejvyššího počtu branek.

„Neplatil jsem jen já, ale za hattrick i Marek Baum. Do toho se ještě slavily nějaké narozeniny, a tak byly i nějaké flašky. A vlastně tam padly i pokuty za žluté karty za potyčku, kterou vyvolal na konci soupeř a rozhodčí to neměli úplně pod kontrolou," přiblížil atmosféru v šatně těsně po skončení mače.

Mohl by to být zápas sezony

Co se pak týče situace v tabulce, má rapotínská rezerva na čele dvoubodový náskok na druhé Hanušovice a pětibodový na třetí Hrabišín. Na jeho hřišti pak čeká svěřence kouče Duška příští kolo, které odehrají v neděli od 16.30 hodin.

„V kabině je teď dobrá nálada, až tento zápas ale napoví, jak by se sezona mohla vyvíjet dál. Budeme chtít hrát svou hru a zvítězit stejně, jako na podzim doma. Budeme mít i silnější sestavu. A pokud to zvládneme, tak už nás bude čekat jen jeden těžký soupeř - Hanušovice. Tam doufám, že přijde hodně diváků a stane se z toho náš zápas sezony," těší se Svoboda, který se během jedenácti odehraných zápasů trefil do sítí svých soupeřů rovnou 26krát, což je hned třetina všech týmových přesných zásahů.

OBRAZEM: Druhá prohra v řadě. Dietos doma nestačili na vedoucí Zlín

Chci si to vykopat tady

„Šancí jsem měl ještě mnohem více, ale je to pěkné. Určitě mi hodně pomohlo i to, že jsme v průběhu zimy měli společnou přípravu s naším áčkem. A myslím si, že to něco dalo i nám všem," říká skromně tento kanonýr, který nevyloučil, že by se už v příští sezoně nemohl objevit v jiném dresu: „Uvidí se, jak se vyvine sezona. Nějaké nabídky mám. Třeba kluci z Bludova hrající I. A třídu by chtěli, abych se vrátil tam. Bavil jsem se i s některými hráči a trenérem z Vikýřovic, které hrají o soutěž nad námi. Nám se tady v Rapotíně ale zatím daří a chtěl bych si vyšší soutěž vykopat tady," uzavřel sympaticky Libor Svoboda.