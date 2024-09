Michal Muzikant dnes 08:44

Šumperský okresní přebor přinesl velmi zajímavý průběh utkání. Jindřichov se proti Oskavě sice dostal ve 13. minutě do vedení, jenže hosté, kteří v minulé sezoně sestoupili z I. B třídy třemi góly v rozmezí 30. a 34. minuty skóre otočili. Vedli 3:1. Ještě do poločasu ale o vedení přišli. Jindřichov jim to oplatil stejnou mincí. Dal branky ve 36. a 38. minutě. Hned čtyři minuty po změně stran vývoj otočil na 4:3 a poté ještě výhru pečetil pátým gólem.