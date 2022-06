„Od zápasu s Jeseníkem jsem se posunul dopředu a teď se mi daří dávat plno gólů. Neříkám, že je to nějaká rutina, ale každopádně jsem rád, že takto pomáhám týmu. Jen mě to stojí plno pokut do kasy,“ prozradil Deníku se smíchem jeden z nejzkušenějších borců mohelnické sestavy.

Pro zajímavost dodejme, že hattrick během jarní části zvládl také na konci dubna v domácím duelu proti Bohuňovicím.

I díky jeho současné střelecké potenci má jeho celek za sebou sérii čtyř (jasných) výher v řadě a ze čtvrté pozice dotírá na medailové příčky tabulky krajského přeboru.

„Určitě je to pěkný pocit. Velice dobře nám momentálně na hřišti klape spolupráce s Danem Rybou, s nímž navíc soupeříme v tabulce střelců, když na mě nyní ztrácí jediný gól. I kluci v kabině to sledují a dělají si z nás srandu, že v posledních zápasech si nebudeme už nahrávat a každý budeme chtít dávat jenom góly,“ pokračuje opět s úsměvem Roman Kuba.

„Ale celkově máme skvělý servis od zálohy, všichni hráči se výborně doplňují, kraje nám tam sypou přihrávky, vytváříme si spoustu šancí, jako celek jsme produktivní, každý se snaží soustředit na svůj individuální výkon, aby zahrál co nejlépe,“ vypočítává „příčiny“ aktuální skvělé formy mohelnických fotbalistů jejich nejlepší střelec, jenž v klubu působí už dlouhých dvanáct let. A za tu dobu nasbíral v Mohelnici řadu zážitků.

„Mám asi takové dva zásadní momenty, na které tady nejraději vzpomínám. Tím prvním je určitě postup s Mohelnicí do třetí ligy. Z doby krajského přeboru si vybavím, když jsem poprvé začal působit v roli hrajícího kouče,“ vypráví Roman Kuba.

A jak vlastně zvládá těžkou pozici hráče a zároveň trenéra, kdy na jedné straně chce být se spoluhráči kamarád, ale potom přichází situace, kdy je potřeba v kabině z postu kouče pořádně zařvat…?

„Shodou okolností jsem od pár jedinců nedávno dostal stejnou otázku u piva,“ pousmál se mohelnický Roman Kuba.

„Spousta lidí mě od toho odrazovala, že nemůže fungovat spojení hráč a trenér v jedné osobě. Než jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži, sám jsem nevěděl, do čeho jdu. Nejdůležitější však je, mít u spoluhráčů přirozený respekt, který naštěstí mám. Bez toho by to opravdu nešlo. Kdybych nebyl platný hráč na hřišti a nedařilo se mi, těžko potom můžete klukům z postu trenéra vyčítat jejich chyby, pokud byste vy sám hrál špatně,“ dodal na závěr kanonýr Mohelnice.