„Do dvacáté minuty jsme byli lepší, ale nedali jsme tutové šance, což nás srazilo dolů a sesypal se nám celý herní systém. Kouč zkoušel rozestavení, které nám úplně nesedlo a padal nám tam jeden gól za druhým. Všichni jsme byli demotivovaní,“ popisoval stoper Dubicka Petr Pobucký.

„První dva góly jsem šel sám na gólmana, třetí padl do prázdné. O poločase jsme si řekli, že si to musíme pohlídat, že se může stát cokoliv,“ říkal domácí střelec Jan Podhora.

„Vyměnili jsme si o přestávce názory, něco si k tomu řekl i trenér. Přeskupili jsme sestavu do starší podoby a otočilo se to,“ prozradil Pobucký.

A opravdu. Hned tři minuty po změně stran jeho tým snížil. „Byla chyba, že jsme hned na začátku inkasovali, soupeř se nabudil a už se to vezlo,“ smutnil Podhora.

„Určitě nás ten gól nastartoval, ale bylo to pořád 1:4, což je velký rozdíl,“ přidal se soupeř.

Další gól padl až v 70. minutě a bylo to 4:2. Pořádná euforie nastala až v samotném závěru. Nejprve snížil v 87. minutě Rudolf Panák na 3:4 a v poslední 90. minutě to byl právě Petr Pobucký, který po standardní situaci vyrovnal.

„O poločase jsem klukům hodně nadával. Řekl jsem trenérovi, ať mě na patnáct minut posadí, že potřebuji zchladit, jinak bych byl agresivní. Pomohlo mi to. Pak mě dal na kraj zálohy. Soupeř před vyrovnávacím gólem udělal hloupý faul a standardka nám vyšla. Byla to velká euforie, takhle smazat ztrátu 0:4 v devadesáté je něco úžasného,“ usmíval se Pobucký.

„Fauloval jsem na polovině a oni to tam dotlačili. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Je to velké zklamání,“ litoval Jan Podhora.

Následoval penaltový rozstřel o druhý bod. V něm byli úspěšnější fotbalisté Dubicka, kteří rozhodli o výhře v penaltách 6:5 a celkově 5:4.

„Nic takového jsem nezažil. Ale když jsme dali třetí gól, tak jsem si říkal, že tam musí padnout i ten čtvrtý. Byli jsme na vlně, namotivovaní a dělali jsme, co jsme mohli,“ pokračoval spokojeně hrdina Dubicka, který bodový zisk zajistil.

Naopak Jan Podhora bral se svým týmem pouze bod. A to ještě bude muset přinést „pokutu“ za nastřílený hattrick. „Je to flaška slivovice. A jestli jsem byl rád za tři góly nebo zklamaný? Bylo to tak napůl,“ sdělil.

Pro oba týmy šlo o důležité utkání, tabulka je totiž od šestého po třinácté místo hodně vyrovnaná. Starému Městu pak po divokém duelu patří sedmá příčka, Dubicku jedenáctá. Rozdíl mezi oběma týmy je tříbodový.

„Šli jsme si za tím, protože nechceme spadnout a body potřebujeme. Hráli jsme i s lepšími soupeři, se kterými jsme prohráli třeba jen o gól, takže pro nás byla výzva utkání otočit. Za druhý poločas jsme si to určitě zasloužili, jelikož se soupeř téměř nedostal za půlku,“ uzavřel Petr Pobucký.

Baník Staré Město - FC Dubicko 4:5 na penalty (4:0)

Branky: 29., 35. a 42. Podhora, 33. Kužma - 48. D. Richter, 70. Šťastný, 87. Panák, 90. Pobucký.

Rozhodčí: Janků - Slončík, Kašpar. ŽK: Pěnička - Horák, Šín, Šťastný, J. Richter, Lamr. Diváci: 110.

St. Město: Pěnička - N. Gábor, L. Rohoň, Baďura, P. Pacal, Pelech, Podhora, Pořízka, F. Gábor, Řezníček, M. Pacal. Náhradníci: T. Rohoň, Kužma, M. Gábor.

Dubicko: Krňávek - Horák, Pobucký, Pur, Šín, Šťastný, Panák, Pospíšil, Plhák, D. Richter. Náhradníci: Šlégr, Žižka, J. Richter, Lamr.