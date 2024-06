Nepochopitelný incident se stal během utkání šumperského okresního přeboru. Po skončení duelu Jestřebí - Písařov, který domácí celek vyhrál 3:2 brankou z penalty, se strhla potyčka. Jeden z agresivních diváků ji zakončil kopem do hlavy domácího hráče.

Potyčka po utkání Jestřebí - Písařov | Foto: video

„Hrálo se o záchranu, byl to možná trošku vyhrocenější zápas. Domácí vyhráli gólem z penalty v poslední minutě. Co jsem se ale bavil s pořadateli, tak to nemělo vliv. Pořadatelé chtěli, aby diváci udělali místo, že hráči půjdou do kabin a těm dvou se nelíbilo, že je někdo diriguje,“ popisoval začátek celého incidentu pro Deník předseda Jestřebí Jan Lukáč.

Po ukončení utkání už rozhodčí i někteří hráči zamířili do šaten. Poté se teprve stal onen incident.

„Dva opilí fanoušci Písařova se tam začali strkat. Pořadatelská služba se je snažila uklidnit, stejně tak někteří hráči Písařova. Když už se zdálo, že je nějakým způsobem zpacifikovala, tak jeden z nich se jim vysmekl a kopl do hlavy našeho ležícího hráče, který pacifikoval druhého opilce,“ pokračoval Lukáč.

Zdroj: Nepřeje si zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná

„Koluje verze, že fanoušek, který se hlásil k naší straně, měl nějaký spor už s během utkání s domácím fanouškem. Měl tam přítelkyni s kočárkem a domácí do něj měli strkat. Já jsem si doteď myslel, že kopl právě toho fanouška,“ přidal svůj pohled sekretář Písařova Jiří Pavlas, který se utkání účastnil jako vedoucí hostujícího mužstva.

„Po internetu jedou informace, že byl incident spojený s červenými kartami, což s tím vůbec nesouvisí. Karty padly v průběhu utkání. K incidentu došlo po skončení utkání. My to s utkáním nechceme spojovat a trápí nás, že se to s ním spojuje,“ mrzí Pavlase.

V zápise by o incidentu podle informací Deníku neměla být ani zmínka. „Rozhodčí se k tomu nijak nevyjadřoval, říkal, že byl v šatně a měl ukončeno. Dal jsem doporučení, aby zajistili lépe pořadatelskou službu, která byla asi trošku podceněná, ale ani to se v zápise neobjevilo.,“ řekl vedoucí Písařova.

„Incident přesáhl nějaké kompetence šumperského fotbalového svazu. Řeší to policie. My akorát řešíme nějaké prověření pořadatelské služby. Ale když se tam někdo rozběhne a kopne někoho do hlavy, tak s tím asi těžko něco uděláte. Pro zahájení jakéhokoliv řízení je však potřeba vycházet ze zápisu o utkání,“ řekl sekretář OFS Šumperk Radim Netopil.

Hráč Jestřebí nicméně odjel do nemocnice a následně celou situaci nahlásil na policii.

„Po zápase jsme se ho ptali, jestli mu něco je, říkal, že nic. Doma se mu ale udělal boule, tak jel na vyšetření, které ale nic neprokázalo. Podal však trestní oznámení, takže si to řeší po své linii,“ sdělil Lukáč.

„Mohu potvrdit, že se incidentem, který se stal 2. června po fotbalovém zápase v Jestřebí zabýváme. V současné době lze k případu sdělit, že jej prověřujeme, ale s ohledem na počáteční probíhající úkony trestního řízení nebudeme v současné době zveřejňovat bližší informace. Jakmile to okolnosti dovolí, informace poskytneme,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.