„Nedržel míč, náš hráč ho dohrál a chtěl ho obehrát,“ popisoval hlavní pořadatel a sekretář Velké Kraše David Daniel.

A tím to odstartovalo. „Náš trenér je zároveň otec brankáře. Bouchlo to v něm a vběhl na hřiště. Došlo mezi ním a hráčem k ústnímu kontaktu a také tam bylo nějaké strkání,“ přiblížil předseda Staré Červené Vody Jan Maceček.

Domácí hráč Michal Vala i hostující trenér Martin Machů viděli červenou kartu. Jenže s odchodem ze hřiště se nechtěli smířit.

„Náš trenér nechtěl opustit střídačku a vyloučený hráč Kraše byl naštvaný a rozběhl se na našeho trenéra. Spoluhráči mu bránili, ale přes ruce ho lehce šmrncl přes hlavu. Nebyla to žádná přímá rána ani bitka. Proběhly jen slovní výměny, žduchačky a podobně,“ pokračoval Maceček.

„Byla tam nějaká urážka našeho hráče, který to nevydržel a šel si to s ním vyrovnat. Možná tam bylo něco i o rasové diskriminaci, to ale teprve budeme mluvit s hráčem, jestli něco takového proběhlo,“ dodal Daniel.

Nakonec se utkání dohrálo, hosté v devadesáté minutě srovnali na konečných 1:1 a vyhráli na penalty.

V týdnu pak vyfasovali oba zúčastnění vysoké tresty. Trenér Vody Martin Machů dostal stopku na pět zápasů a dva a půl tisíce pokutu.

„Jednoznačně trest akceptujeme. Jsem předseda oddílu a nesouhlasím s tím, že měl vběhnout na hřiště. To neexistuje,“ řekl jasně Maceček.

Michal Vala si po zimní pauze a úvodním jarním kole zase na delší dobu od fotbalu také odpočine. Nezahraje si osm utkání. „Nechceme to nějak hrotit. Tohle na hřiště nepatří a byl bych rád, aby si to uvědomil a něco si odpykal. Pokud se mu ale nebude líbit osm zápasů, tak se k tomu budeme muset nějak postavit,“ uvedl Daniel, že Velká Kraš ještě trest zcela neakceptovala.

Celkově bývají zápasy mezi těmito celky vyhrocené. Obě obce dělí deset kilometrů, ale zárodky jsou staré několik let. „V minulosti se nějaká napadení řešila i u soudu. Od té doby se nám nedaří ukočírovat ve vzájemných zápasech emoce. Je to takové nešťastné, válčíme několik let, jsou to staré rány, které se neustále vytahují. Přitom se chlapi mezi sebou známe,“ sdělil Maceček.

„Tehdy šlo o nafingované napadení jejich hráče, které se potom táhlo. Sám jsem z toho jako funkcionář špatný,“ dodal Daniel.

