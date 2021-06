Sám také kandidoval do Odvolací komise FAČR, ale neuspěl. To ho však netížilo. „Karty byly rozdané. Byl jsem celkově rád, jak to celé dopadlo a kam se český fotbal vydal,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Honzo, na Valné hromadě FAČR jste byl poprvé v životě. Jak na vás taková akce zapůsobila?

Akce na mě působila monstrózně. Tím, že je v sále dvě stě delegátů z celé republiky, tak jsem měl samozřejmě trochu respekt. Spíše mě překvapily velké organizační problémy v průběhu celé valné hromady. Od počítání až po vyhlašování výsledků. Byly tam hrozné prodlevy mezi jednotlivými volebními koly. Že událost trvala skoro patnáct hodin, je toho důkazem.

Vy jste na začátku upozornil celé plénum na špatně sečtené hlasy. O co tam šlo?

Nebylo to jednou. Poprvé šlo o aklamaci. V tomto veřejném hlasování mi vyšel součet o deset hlasů více, než bylo skutečně v sále lidí. Jak v české, tak i v moravské komoře. Nechápu, že nesečetli tři čísla dohromady. Podruhé se tak stalo, když jsem se ptal, kolik je delegátů pro Řídící komisi Čechy. Kolega mi řekl, že čtyřicet devět, což vycházelo na patnáct krajů. (směje se) Upozornil jsem je, že krajů je v republice jen čtrnáct. Nakonec jsme se k nějakým číslům dopracovali.

Co jste říkal na samotnou volbu? Předsedou se stal Petr Fousek, pro kterého jste hlasoval.

Byl jsem rád, že Petr Fousek vyhrál a vyjádřil podporu směru, který jsem tady celou dobu respektoval a podporoval. Není to jen o jménech. Jak Fousek, tak i lidé z F-evoluce vyznávají stejný směr fotbalu. Klobouk dolů před kandidáty z Moravy. Morava byla neskutečně jednotná. Dokázali osmdesát procent hlasů nasměrovat jedním směrem, což je super.

Složení Výkonného výboru FAČR vám vyhovuje?

Výkonný výbor je namíchaný. To, že prohrál Vláďa Šmicer s panem Richterem, se dalo čekat, ale je to obrovská škoda pro fotbal. Padesát procent delegátů by snad ani pana Richtera nepoznalo. (rozesměje se) Obrovské zklamání je, že se dostal do výboru pan Drobný, kterého jsme veřejně konfrontovali s fakty a ani nenašel snahu odpovědět. Pak se tam suše dostal. Na druhou stranu systém je tak nastavený, volba je demokratická, tudíž jde spíš jen o povzdech.

Sám jste nakonec neuspěl se svou kandidaturou do Odvolací komise FAČR. Mrzí vás to?

Ve druhém kole mě předskočili dva jiní kandidáti. Volili mě pouze delegáti z Čech, takže jsem tušil, že to dopadne podobně jako u Vládi Šmicera. Nedostal jsem se asi o dva hlasy. Karty byly rozdané. Ale jestli mi mé nezvolení zkalilo valnou hromadu o jedno procento? Byl jsem celkově rád, jak to celé dopadlo a kam se český fotbal vydal. Zvolení do odvolací komise pro mě nebylo vůbec podstatné. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a jít jasným směrem. Navíc jsem poznal spousty lidí z celé republiky a vytvořil pozitivní vazby. Jsem hrdý na všechny, kdo se na změně podíleli a podpořili ji.