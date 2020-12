Okresní fotbalový svaz potrestal jednoho z nejpilnějších a nejpracovitějších funkcionářů v celém kraji. Pokutou (10 tisíc korun) a zákazem činnosti (na více než rok a půl). "To je prasečina, ať se na mě nikdo nezlobí," vzkázal padesátiletý činovník.

Co se stalo? Stručně: v sobotu 5. září 2020 při utkání domácího A-týmu s Kopidlnem fyzicky napadl delegáta zápasu Pavla Marečka. Vše se odehrálo při výročí 90 let od založení klubu.

Reakce Jana Staňka, předsedy Odvolací a revizní komise Královéhradeckého KFS:

Celý případ následně šetřila Disciplinární komise (DCK), Tomáš Navrátil se odvolal a nyní kauzu uzavřela Odvolací a revizní komise Královéhradeckého KFS (ORK), která vynesla tresty: pokuta 25 tisíc korun pro klub za nedostatečnou pořadatelskou službu, pokuta 10 tisíc korun a zákaz činnosti do 30. června 2022 pro Tomáše Navrátila. Funkcionář s tím ovšem nesouhlasí.

Berete trest za spravedlivý?

V žádném případě neberu. Trest není ani spravedlivý, ani adekvátní tomu, co se skutečně stalo. Pohybujeme se v amatérském fotbale a dostat takovéto finanční flastry, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je prasečina. My všichni děláme fotbal zadarmo, ba naopak, peníze do něj ještě dáváme, aby to vůbec na vesnicích fungovalo. Pokud tedy pokutu, tak v rozumné míře, ne odrovnávající.

Na zápis o utkání jste už v září reagoval protestem, v němž jste řadu tvrzení označil za lživá. Co vám vadilo?

Já i klub jsme z velké části vinu přiznali, ovšem nesouhlasili jsme s formou, jakou to rozhodčí Kiezler a delegát Mareček prezentovali. Naše pochybení bylo jednoznačné, ale v zápise bylo popsáno jinak, než se stalo. Já v podstatě nevím, co pan Mareček komu řekl a kde co napsal, zprávu delegáta neznám a vše do zápisu psal rozhodčí Kiezler. Z oficiálních dokumentů vím, že pan Mareček policii lhal.

Můžete být konkrétní?

Pravda je taková, že po utkání při odchodu ze hřiště polil jeden divák hlavního rozhodčího pivem, na což naprosto neadekvátně zareagoval delegát Mareček vulgarismy nejhrubšího kalibru a já jsem ho za to počastoval nepublikovatelnými výrazy a natlačil ho do kabiny rozhodčích, kam jsem ještě vhodil pod lavici plastovou lahev vody. Zhruba po hodině a půl rozhodčí a delegát kabinu opustili, což rozzlobeným divákům neuniklo a polili auto rozhodčího Kiezlera pivem.

Čím jste se pak provinil vy?

Já jsem panu delegátovi pohrozil, že tímhle to neskončilo, že ho předám k řešení, neboť před utkáním byl pod vlivem alkoholu, k čemuž se následně disciplinární komisi doznal. On se zalekl a scénka s napadením byla na světě. I přivolaní policisté se divili, co je to za komedii, když mu vůbec nic není.

Slavili jste 90 let založení klubu. Vše probíhalo v klidu.Co vyvolalo celý incident?

Spouštěcí mechanismy byly tři. Prvním byla neodpískaná penalta, což brali diváci jako ohromnou křivdu, neboť z protiútoku jsme dostali rozhodující branku a prohráli 0:1. V tomto případě bych se ale rozhodčího zastal, on se rozhodl penaltu nepísknout, protože mu to jako faul nepřišlo, to se mu nedá vyčítat. Byť s tím 99 procent lidí nesouhlasilo a i trenéři hostů říkali, že byla jasná. Druhým bylo polití rozhodčího pivem. To, pokud by se nestalo, nemám teď na co odpovídat. A tím třetím, dle mého rozhodujícím, bylo neskutečně arogantní a vulgární chování delegáta Marečka. On kdyby do toho takhle hrubě nevstoupil, tak je klid, diváci si ještě pár minut ponadávají a vyprchá to z nich. Dál by se nic nedělo, o tom jsem přesvědčen.

Čeho litujete nejvíc a hrál v nastalých událostech roli alkohol, jak se uvádí i v zápise?

Já nejvíce lituji toho, že se vůbec něco takového stalo. Poškodilo to reputaci moji i našeho klubu. Alkohol určitě sehrál roli při odchodu rozhodčích z kabin k automobilům, kdy diváci polili auto pivem a to se dostalo i na sedačky. Bylo dvě hodiny po utkání a diváci tam nepili kofolu, byly oslavy, hrála hudba, tomu se nelze divit.

Řešil to někdo s vámi a sešel jste se od té doby osobněs delegátem Marečkem?

Bohužel neřešil. Měl jsem jen několik telefonátů s čelními představiteli KFS a ti mi jasně naznačili, že s rozhodčími ještě nikdo nikdy nevyhrál. V podstatě jsem dostal informaci, že potrestat delegáta je prakticky nemožné, že nemám šanci. Z mého pohledu DCK tento případ hrubě nezvládla, rozhodnout o takto vysokých trestech jen na základě papírů jedné strany, bez osobní konfrontace, to je zavádějící.

Pořád jste pěkně rozčilený…

Aby ne. A pak ještě předseda DCK (Josef Koňák - pozn. red.) mediálně prezentuje, jak to bylo jednoduché. Bohužel se potvrdilo, jak se všichni kryjí, jak ruka ruku myje, jak se bezmezně věří jen rozhodčím a delegátům. O této důvěře se mohl celý český národ nedávno přesvědčit v kauze Berbr, do které jsou namočeni až na výjimky výhradně rozhodčí a delegáti. A věřme jen, že policie nevezme za kliku i v našem kraji. Jinak pana Marečka jsem nekontaktoval a ani jsem o tom neuvažoval. Kontaktoval jsem pouze rozhodčího Kiezlera, a ten mi řekl něco jiného, než co bylo uvedeno v zápise o utkání. Je to slušný kluk, bohužel se nechal ovlivnit. A je zajímavé, že pan Mareček byl záhadně stažen z listiny delegátů KFS a pro jarní část s ním komise rozhodčích údajně již nepočítá.

Rozhodnutí Disciplinární komise i následný verdikt Odvolací a revizní komise KFS je pro vás tedy zklamáním?

Jednoznačně. Jednání DCK považuji za amatérské a neobjektivní, to mě strašně zklamalo. Mně se nelíbí, že se na nás nyní hledí jako na stoprocentní viníky. Zato pan Mareček je anděl, on byl před utkáním pod vlivem alkoholu, on byl po utkání neskutečně vulgární, on lhal do policejního protokolu, ale to nikdo neřeší, to dle DCK žádný přečin není. My dostali flastry jako hrom, on si naopak příští sobotu přivydělal delegací v Miletíně a ve Dvoře Králové nad Labem. To vůbec není dobrý signál nejen pro fotbalovou veřejnost. ORK si byla podle mého názoru chybného postupu DCK vědoma, ale její zásah vnímám jako nedostatečný. Překvapilo mě, jakou důvěrou jsou rozhodčí a delegáti i v očích ORK opojeni. Jak bezmezně se jim věří.

Dá se na této nepříjemné kauze najít i něco poučného?

Poučného rozhodně. My jsme tu situaci jako pořadatel utkání podcenili. Nikdo z nás tento vývoj nepředpokládal, z toho se musíme poučit a být daleko důslednější a více možné situace a komplikace předvídat, připravit se na ně. Pokud ale KFS nominuje na utkání delegáta, tak by se nechalo předpokládat, že se chová slušně a i je patřičně reprezentativně oblečen. Pokud přijede delegát, který má polobotky jak z cirkusu a na hlavě nagelovaného kohouta, těžko můžou diváci tušit, že je to delegovaná úřední osoba. Ono se také mohlo stát, že by pana Marečka napadl někdo z diváků, aby bránil hlavního pořadatele, když na něj pan Mareček řval. Zkrátka delegáti by měli být označeni nějakou cedulkou, stejně jako musejí být realizační týmy obou mužstev na střídačkách.

Kauza Dolní Kalná: Rána pěstí i vulgarity



Zdroj: archivPři oslavách 90 let založení klubu FK Dolní Kalná, jejichž vyvrcholením bylo 5. září 2020 utkání krajské I. B třídy mužů mezi domácím týmem a Kopidlnem (0:1), došlo k incidentu mezi Tomášem Navrátilem, sekretářem klubu z Trutnovska, a delegátem zápasu Pavlem Marečkem.Vše mělo začít už před utkáním, kdy delegát podle regulí KFS vyžadoval hráčská prohlášení o bezinfekčnosti na covid-19, načež měl domácí funkcionář jednat nepřístojně a sprostě. Napjatá situace vyvrcholila po skončení utkání, kdy byla trojice rozhodčích v čele s hlavním Vlastislavem Kiezlerem a prvním asistentem Ivanem Klečkou vulgárně napadána diváky a posléze jedním z příznivců domácích došlo i na chrstnutí piva do obličeje hlavního sudího.Jak je uvedeno v Zápise o utkání, při odchodu z kabin a cestě ke svým vozům Tomáš Navrátil vylil pivo do obličeje delegáta Pavla Marečka a poté ho ranou pěstí do obličeje měl udeřit tak, až mu tekla krev z nosu. Rozhodčí následně přivolali Policii ČR, která v té době již uklidněnou situaci začala vyšetřovat, přičemž provedla i test na alkohol, který byl u rozhodčích a delegáta negativní.

Co například stojí v Zápise o utkání Dolní Kalná - Kopidlno (0:1) zde dne 5. září? Vybrali jsme šest „obvinění“, k nimž se sekretář FK Dolní Kalná Tomáš Navrátil přímo vyjádřil.



Zdroj: archiv1) Hlavní pořadatel se dostavil do kabiny rozhodčích dostavil 20 minut před utkáním. Do té doby nebyl přítomen.

To není pravda, dostavil se daleko dříve, přibližně 40 minut před utkáním. Sice v dresu, neboť hrál za starou gardu. S rozhodčími a delegátem se pozdravil, prohodil pár slov, šel se převléknout a 25 minut před utkáním jim byl již plně k dispozici.



2) Utkání začalo v 17.25 z důvodu nedodání prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19.

Není tomu tak. Prohlášení bylo dodáno sice těsně před pátou hodinou, nicméně předložena byla prohlášení všech, kteří byli uvedeni v Zápise o utkání. Ano, zpoždění jsme zavinili, ale maximálně tak deset minut. Jenže pan delegát Mareček dělal neskutečné zmatky, některá prohlášení přehlédl a nechal je napsat znovu. Jenže se za přítomnosti vedoucího domácích ukázalo, že zcela zbytečně, všechna byla předložena. U hostů na předložení všech prohlášení pan Mareček netrval. Možná na to mohl mít vliv alkohol, kterým byl ovlivněn.



3) Trenér domácích Tomáš Navrátil prohlášení dodal v 16.59. Na upozornění delegáta, že má předložit pouze hráče, kteří jsou v Zápise o utkání, odpověděl: „Běž s tím do prdele a najdi si to sám.“

Lež, ze které bohužel DCK vychází a bere to jako můj první disciplinární přečin. Na požadavek delegáta jsem reagoval slovy: „Najdi si to sám, já musím jít trénovat hráče.“ Otočil jsem se na rozhodčího a dodal: „Už pískni, jdeme hrát, venku na vás čeká 22 hráčů a přes dvě stě lidí.“ Jinak čas dodání prohlášení asi souhlasí, možná to bylo o minutku či dvě dříve.



4) Při odchodu hráčů a rozhodčích z hrací plochy byli diváci velice vulgární na rozhodčí. Jeden z diváků chrstl plný kelímek piva hlavnímu rozhodčímu přímo do obličeje.

Tady se nedá jinak než se vším souhlasit, bohužel se to tak skutečně stalo. Divák byl velmi hbitý, zaútočil ze třetí řady, to nikdo nečekal.



5) Tomáš Navrátil po utkání k delegátovi přistoupil, chytl jej pod krkem za košili a s hanlivými slovy ho odstrčil.

Já jsem, musím přiznat, že bohužel velmi neadekvátně, zareagoval na vulgarismy a aroganci pana Marečka. Za žádnou košili ani pod krkem jsem ho nechytl, oběma otevřenými dlaněmi jsem ho ale natlačil do kabiny rozhodčích, aby se uvolnil prostor pro 25 odchozích hráčů ze hřiště. Můj slovní doprovod však také patřil k těm velmi peprným.



6) Před odjezdem delegovaných osob za delegátem utkání přišel k autu trenér domácích Tomáš Navrátil. Delegáta oslovil, ten se otočil a pan Navrátil mu vylil pivo do obličeje a hned poté ho udeřil pěstí do obličeje.

Za delegátem jsem skutečně šel a oslovil ho s tím, že tímhle to neskončilo, že vše postavím na tom, že před utkáním „chlastal“. Žádné pivo či pěst v obličeji tam nebyla. On se asi mé „výhrůžky“ zalekl, otočil se a jak pominutý běžel do auta rozhodčích a dělal napadeného. Měla mu údajně téct krev a měl mít zlomený nos. Nebylo tomu tak.