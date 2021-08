Podaný v sezoně 2005/06 hostoval v kladenském dorostu, který tehdy postoupil mezi republikovou elitu. Spolu s Vítem Benešem to dotáhli nejdál, zahráli si dlouho v nejvyšší české soutěži i v zahraničí. Podaný dokonce kopal ve Spartě, také v Bohemce, Olomouci, Slovanu Bratislava či indické Kalkatě. Odchovanec Zličína ještě loni hrál pod Petrem Radou za elitní klub ligy Jablonec, a v nižších soutěžích, kam se dobrovolně přesunul, o něj byl pochopitelně zájem. Vyhrála Hřebeč a 34-letý borec za ni debutoval už v sobotu.

Nastoupil ve středu zálohy s dalším bývalým ligistou Tomášem Jablonským, rozděloval mistrně balony a řídil hru.

Jeho tým ale začal špatně a brzy prohrával 0:2. Pomohlo snížení Patrika Macháče těsně před odchodem do kabin, poté už přišel uragán. Vše odstartoval vyrovnáním Miroslav Novák, pro kterého byl gól o to sladší, že předtím si dal vlastňáka. "Ten byl nezaviněný, míč do mě srazil náš brankář Zajíček. Každopádně nás nakoplo snížení do pauzy, po které jsme jsme poslali na hřiště Pinkase místo Servuse (musel na svatbu), já se vysunul dopředu a myslím, že pak už Lhota neměla naději. Brzy úplně odpadla a určitě byla o dost horší než před týdnem Tuchlovice," zkusil Miroslav Novák porovnat oba rivaly z Kladenska.

Dvěma góly pak duel zlomil další ex-ligista Tomáš Jablonský, který týden předtím v Tuchlovicích nebyl tak výrazný.

Nakonec to bylo 6:2 a Hřebeč slavila první body. Naopak Lhota už předtím padla doma s Poříčím a potřebovala by co nejdřív zabrat. I ona má posily jako Kaválka, Zíku a Neumana, kádr je tedy silnější než byl loni. Jen nemohl hrát zraněný Hájek - ten chybí opravdu citelně, a Kwame, i to je oslabení. Třeba však ještě někteří borci přijdou. podle indicií Deníku Lhota dál usilovně jedná.