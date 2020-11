"Já se domnívám, a také jsme tak navnímali zpětnou vazbu od celé řady kolegů v rámci fotbalového hnutí napříč jeho úrovněmi, že to je jediná možnost. Zejména s ohledem na to, v jakém se nacházíme termínu, že je naprosto zřejmé, že ta opatření se možná budou dále utahovat a zhoršovat," řekl ve videu pro média předseda FAČR Martin Malík.

"Pokud by docházelo k jejich rozvolňování, rozhodně to nebude tak rychlé, aby v období, kdy bude šance ještě hrát výkonnostní fotbal, do toho kluby nebo hráči mohli naskočit, odtrénovat aspoň nějaké nezbytné penzum a pak naskočit do zápasů. Domnívám se, že neexistovala jiná možnost. Pokud bychom dále čekali, dostáváme se do termínů, které jsou z hlediska restartu před koncem roku naprosto nesmyslné," dodal Malík.

FAČR řídí v Česku amatérské fotbalové soutěže od třetích lig níže a také pohár MOL Cup. Profesionální první a druhou ligu organizuje Ligová fotbalová asociace, která požádala o výjimku a jedná s ministerstvem o tom, aby nejvyšší soutěž mohla znovu začít.

Veškeré sportovní soutěže v zemi jsou od první poloviny října zakázány. Výjimku dostaly pouze mezinárodní akce jako tenisový turnaj žen v Ostravě, galavečer MMA v Brně či domácí zápasy Sparty, Liberce a Slavie ve fotbalové Evropské lize. Sport je v Česku zastaven jako v jedné z mála zemí na světě.