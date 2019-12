Tři benjamínci, tři talentovaní fotbalisté, mládežničtí reprezentanti. A pravděpodobně budoucí hvězdy českého fotbalu. Jan Matoušek, Adam Hložek a Matěj Radosta. Kromě obrovského talentu a potenciálu je spojuje ještě jeden fakt: Všichni reprezentovali své základní školy v McDonald´s Cupu - největším fotbalovém turnaji pro žáky základních škol, jehož 23. ročník vyvrcholí na teplických Stínadlech.

Adam Hložek, Jan Matoušek a Matěj Radosta vzpomají na McDonald´s Cup | Video: McDonald´s Cup

Jan Matoušek, reprezentatnt do 21 let se narodil v Příbrami. Svou hráčskou kariéru zahájil v šesti letech ve vesničce Tochovice. Od roku 2010 oblékal dres svého rodného města. V roce 2018 přestoupil do Slavie Praha a nyní hostuje v prvoligovém Jablonci nad Nisou.