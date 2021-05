Minimálně u rodičů, jejichž děti trpí vážnými zdravotními problémy. Finanční odměnu od sázkové společnosti Fortuna totiž věnoval nemocné holčičce.

Proč si myslíte, že si vás vybral Pardubický deník do ankety o nejpopulárnějšího fotbalistu okresu?

Podle ostatních jmen byla snaha o výběr z okresních klubů ze všech úrovní neprofesionálních soutěží a jelikož FK Pardubice v tomto výběru být nemohl, tak z ČFL byl TJ Sokol Živanice jediný na výběr. Volba padla na mě, což mě samozřejmě potěšilo.

Co vůbec na anketu podobného typu říkáte?

Určitě je to zajímavé zpestření. Podle výsledků a počtů hlasů v ostatních okresech asi i fotbalovou veřejností sledovaná anketa.

Kdy a kde jste začínal s fotbalem a jak se vyvíjela vaše kariéra?

S fotbalem jsem začínal v pěti letech ve Slovanu Pardubice. V deseti jsem přešel do tehdejšího FK AS Pardubice. Klub se poté několikrát přejmenoval až se z něj stalo dnešní FK Pardubice, kde jsem, až na půlroční hostování, působil až do 24 let. Poté jsem přestoupí do TJ Sokol Živanice, kde končím již osmou sezonu.

Jakého jste dosáhl s fotbalem největšího úspěchu, ať už kolektivního či individuálního?

Největším kolektivním úspěchem je určitě postup do 3.ligy s Živanicemi a pohárové vyřazení dvou druholigových celků (Olympia Praha, Varnsdorf). Individuálních moc nebylo, ale cením si branky v MOL Cupu proti AC Sparta Praha.

Michal BuriánekZdroj: ArchivJaký jste naopak zažil nejkomičtější nebo nejdrsnější, nebo nejsladší okamžik na hřišti?

Nejkomičtější asi byly mé dvě vlastní branky bývalým živanickým brankářům Knoblochovi a Volšíkovi. Nejdrsnější okamžiky byly určitě v zápasech, ve kterých jsme já nebo mí spoluhráči utrpěli vážná dlouhodobá zranění.

Co byste poradil mladým fotbalistům a jakou radou jste se řídil vy?

Jelikož se mi nepovedlo to dotáhnout do profesionálního fotbalu, tak nemám úplně právo někomu radit. Já jsem řídil tím, že fotbal musíš mít rád a dělat v něm vše na sto procent.

Je něco, co byste udělal jinak, aby se vaše kariéra vyvinula spíše ligovým směrem?

Asi není. Myslím, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách, a stačilo to na třetí ligu. Asi to tak má být a doufám, že v ní ještě nějakou sezonu odehraji.

Je pro vás fotbal všechno, co jste všechno pro něj obětoval a jaký jiný sport byste si případně vybral?

Fotbalu jsem dal a obětoval hodně, ale několikanásobně se mi to vrátilo v podobě zážitků a kamarádů, které mi fotbal přinesl. Mimo sezonu si rád zahraji tenis, který mě baví od dětství.

Jak změnil covid vaše nahlížení na fotbal, když dříve to byla samozřejmost?

Změnil ho v tom, že na každý trénink se těším ještě víc, protože nikdy člověk neví na jak dlouhou dobu to může být trénink poslední. O zápasech nemluvě.

Měl jste zájem o vítězství a sháněl jste nějak hlasy a sledoval průběžné výsledky?

Když už se někde angažuji, nebo jsem nominován, tak vždy chci vyhrát. Tato anketa nebyla výjimkou a průběžné výsledky jsem často sledoval.

Kdo všechno vás podpořil?

Nejvíce hlasů posílala určitě mamka, poté zbytek rodiny, známí a kamarádi.

Potěšil počet hlasujících ve váš prospěch a co byste jim vzkázal?

Určitě potěšil a hlavně vítězný rozdíl mi udělal radost.

Koho byste zvolil vy z jedenácti nominovaných a proč?

Tomáše Novotného z Tetova. Znám ho osobně a je to velký fotbalový srdcař a sympaťák. Pro fotbal v Tetově dělá hodně a nově bude zapojen i v jedné z komisí na OFS Pardubice. Více takových lidí ve fotbale.

Máte účet u Fortuny a pokud ano jak naložíte s odměnou, respektive jaké soutěže nejraději sázíte?

Jako většina fotbalistů samozřejmě účet u fortuny mám :D a nejradši sázím na Top 5 fotbalových lig v Evropě a evropské poháry. Odměnu 1000 Kč si nenechám a pošlu jí na podporu léčby desetiměsíční Elinky z Pardubic, které byla diagnostikována spinální svalová atrofie. Za stejným účelem se na mém facebookovém profilu koná veřejná aukce podepsaného dresu hráči SK Slavia Praha. Kdyby kdokoliv ze čtenářů měl zájem se aukce zúčastnit, tak budu velice rád. Aukce končí 10. května ve 20 hodin a celý výtěžek poputuje na léčbu Elinky.

Více si o jejím příběhu můžete přečíst na www.lepsizivotelince.cz a případně nějakou částkou přispět na její transparentní účet.